Švajčiari odhlasovali zákaz takmer všetkej reklamy na tabakové výrobky

Ženeva 13. februára (TASR) - Švajčiari v nedeľu v referende odhlasovali sprísnenie svojich notoricky laxných tabakových zákonov zákazom prakticky všetkých reklám na tieto zdraviu škodlivé produkty.



Vyplýva to z predbežných výsledkov, informuje tlačová agentúra AFP.



Tabak sa na celom svete každoročne podpisuje pod vyše osem miliónov úmrtí, tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Švajčiarsko s 8,6 miliónmi obyvateľov zaznamenáva každý rok 9500 úmrtí súvisiacich s užívaním tabakových výrobkov, zatiaľ čo s chronickými chorobami zápasia státisíce pacientov.



Tabakový priemysel prináša do švajčiarskej ekonomiky každý rok približne šesť miliárd frankov (5,7 miliardy eur), čo predstavuje jedno percento tamojšieho HDP a vytvára 11.500 pracovných miest.



Švajčiarsko výrazne zaostáva za väčšinou bohatých krajín v obmedzovaní reklamy na tabakové výrobky, za čo je vo veľkej miere v súvislosti so silným lobingom obviňovaných niekoľko veľkých svetových tabakových spoločností so sídlom v tejto alpskej krajine.



V súčasnosti je tam väčšina tabakových reklám legálna na celoštátnej úrovni s výnimkou televíznych a rozhlasových reklám alebo propagácie, ktorá je špecificky zameraná na neplnoleté osoby.



Niektoré švajčiarske kantóny zaviedli prísnejšiu regionálnu legislatívu a čaká sa na prijatie nového národného zákona, ale aktivisti vyzbierali dostatok podpisov na to, aby podnietili hlasovanie za výrazne prísnejší celoštátny zákon.