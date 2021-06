Švajčiari odmietli zákon, ktorý má prispieť k zníženiu emisií CO2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bern 13. júna (TASR) - Voliči vo Švajčiarsku v nedeľu v sérii piatich celoštátnych referend tesnou väčšinou súhlasili so zákonom z roku 2020, ktorý dáva vláde nové právomoci na zavedenie lockdownu a ďalších obmedzení súvisiacich s bojom proti pandémii ochorenia COVID-19, ako aj so sprísnením protiteroristických opatrení. Naopak zrejme tesne odmietli zákon, ktorý má prispieť k zníženiu emisií CO2 do roku 2030. Neuspeli ani iniciatívy na zákaz používania syntetických pesticídov v poľnohospodárstve a na ochranu pitnej vody. Vyplýva to z prognóz zverejnených televíziou SRF.Revidovaný zákon o CO2 si kládol za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov vo Švajčiarsku do roku 2030 o polovicu do v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Výsledok hlasovania o tomto zákone sa očakával s napätím. Prognózy zatiaľ naznačujú, že ho odmietla tesná väčšina 51 percent voličov. Návrh zákona bol založený na kombinácii finančných stimulov, investícií a nových technológií. Okrem iného sa malo vybudovať viac nabíjacích staníc pre elektromobily, mala sa dotovať renovácia budov a počítalo sa so zvýšením dane z pohonných hmôt a leteniek. Kritici poukazovali na to, že zákon sa týka predovšetkým osôb s nízkymi príjmami.Najväčšie kontroverzie vyvolala občianska iniciatíva Za Švajčiarsko bez syntetických pesticídov, požadujúca zákaz prípravkov na ničenie buriny do desiatich rokov. Okrem toho by sa už nemali dovážať potraviny vyrobené s použitím pomocou syntetických pesticídov. Túto iniciatívu nakoniec podľa prognóz odmietlo 60 percent voličov.V prípade súhlasu by sa Švajčiarsko stalo prvou európskou krajinou, ktorá zakáže syntetické pesticídy. Vo Švajčiarsku pritom sídli spoločnosť Syngenta, jeden z najväčších výrobcov prípravkov na ochranu rastlín, ktorého v roku 2017 ho kúpila čínska firma ChemChina. V rámci kampane došlo k zastrašovaniu zástancov oboch táborov.Šesťdesiat percent voličov odmietlo iniciatívu "". Podľa nej by mali nárok na vládne dotácie iba farmy, ktoré nepoužívajú pesticídy a antibiotiká využívajú iba na liečbu chorých zvierat.Švajčiarska vláda vyzvala obyvateľov, aby pri iniciatívach o pesticídoch a pitnej vode hlasovali proti s odôvodnením, že tieto návrhy by narušili národnú potravinovú suverenitu.Zákon o boji proti pandémii COVID-19 podporilo 61 percent voličov, čo sa čakalo, keďže vláda musí pred prijatím nových opatrení konzultovať svoje kroky s parlamentom, kantónmi a sociálnymi partnermi. Zameriava sa na rámcové podmienky pre odškodňovanie tých, ktorí pandémiou značne trpia, ako sú firmy, umelci alebo samostatne zárobkovo činné osoby.Plánované sprísnenie boja proti terorizmu našlo napriek krítike OSN a ľudskoprávnej organizácie Amnesty International podporu u 57 percent voličov. Potenciálne policajné opatrenia zahŕňajú okrem iného ohlasovaciu povinnosť, elektronické monitorovanie podozrivých osôb a domáce väzenie. Uložiť ich je možné už osobám od 12 rokov.Väčšina Švajčiarov odovzdala svoj hlas vopred poštou, volebné miestnosti sa zatvorili o 12.00 h. Konečné výsledky by mali byť k dispozícii ešte v priebehu nedele.