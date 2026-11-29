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Švajčiari podľa prognóz tesne podporili obmedzenia vývozu zbraní
Kritici varujú, že schválenie uľahčí prístup k švajčiarskym zbraniam extrémistom.
Autor TASR
Ženeva 29. novembra (TASR) - Švajčiari v nedeľňajšom referende tesnou väčšinou podporili zmiernenie obmedzení na vývoz zbraní a ďalšieho vojenského materiálu. Vyplýva to z prognózy výskumného inštitútu gfs.bern zverejnenej krátko po zatvorení hlasovacích miestností, podľa ktorej návrh podporilo 54 percent voličov. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Vláda a ďalší podporovatelia reformy tvrdia, že zmena zákona je potrebná na posilnenie švajčiarskeho obranného priemyslu a armády. Kritici varujú, že jej schválenie uľahčí prístup k švajčiarskym zbraniam extrémistom.
Referendum sa týkalo zmiernenia prísnych pravidiel pre vývoz vojenského vybavenia. Švajčiarsko v súčasnosti vyžaduje od krajín, ktoré dostávajú jeho vojenský materiál, záväzok, že ho bez predchádzajúceho súhlasu neprevedú do oblastí konfliktov. Podľa schválenej reformy už takýto súhlas nebude potrebný, píše agentúra AP.
Uvoľnenie obmedzení sa však podľa agentúry Reuters nebude vzťahovať na Ukrajinu, ktorá bude aj naďalej vylúčená z možnosti získať švajčiarske vojenské vybavenie priamo či nepriamo.
Vláda by zároveň mohla povoliť dodávky zbraní partnerskej krajine zapojenej do ozbrojeného konfliktu, ak by boli v súlade so švajčiarskymi zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami. Reforma umožňuje aj výnimky z pravidiel exportnej kontroly.
Vojna na Ukrajine prinútila švajčiarskych predstaviteľov prehodnotiť dlhoročné chápanie neutrality krajiny, ktoré je zakotvené v ústave a zahŕňa zákaz vývozu zbraní do aktívnych vojnových zón, píše AP.
Švajčiarsky parlament sa už niekoľko rokov snaží zmierniť obmedzenia na vývoz vojenského vybavenia. Argumentuje tým, že uvoľnenie pravidiel pomôže zachovať konkurencieschopnosť obranného priemyslu a v konečnom dôsledku posilní schopnosť krajiny brániť sa.
Vláda a ďalší podporovatelia reformy tvrdia, že zmena zákona je potrebná na posilnenie švajčiarskeho obranného priemyslu a armády. Kritici varujú, že jej schválenie uľahčí prístup k švajčiarskym zbraniam extrémistom.
Referendum sa týkalo zmiernenia prísnych pravidiel pre vývoz vojenského vybavenia. Švajčiarsko v súčasnosti vyžaduje od krajín, ktoré dostávajú jeho vojenský materiál, záväzok, že ho bez predchádzajúceho súhlasu neprevedú do oblastí konfliktov. Podľa schválenej reformy už takýto súhlas nebude potrebný, píše agentúra AP.
Uvoľnenie obmedzení sa však podľa agentúry Reuters nebude vzťahovať na Ukrajinu, ktorá bude aj naďalej vylúčená z možnosti získať švajčiarske vojenské vybavenie priamo či nepriamo.
Vláda by zároveň mohla povoliť dodávky zbraní partnerskej krajine zapojenej do ozbrojeného konfliktu, ak by boli v súlade so švajčiarskymi zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami. Reforma umožňuje aj výnimky z pravidiel exportnej kontroly.
Vojna na Ukrajine prinútila švajčiarskych predstaviteľov prehodnotiť dlhoročné chápanie neutrality krajiny, ktoré je zakotvené v ústave a zahŕňa zákaz vývozu zbraní do aktívnych vojnových zón, píše AP.
Švajčiarsky parlament sa už niekoľko rokov snaží zmierniť obmedzenia na vývoz vojenského vybavenia. Argumentuje tým, že uvoľnenie pravidiel pomôže zachovať konkurencieschopnosť obranného priemyslu a v konečnom dôsledku posilní schopnosť krajiny brániť sa.