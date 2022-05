Švajčiari podporili Lex Netflix aj nový transplantačný zákon

Bern 15. mája (TASR) – Voliči vo Švajčiarsku v jednom z troch nedeľňajších referend súhlasili s tým, aby streamovacie platformy ako Netflix finančne prispievali na domácu filmovú a seriálovú tvorbu a vysielali určitý podiel európskej tvorby. Podporili aj financovanie rozšírenia európskej pohraničnej agentúry Frontex, čím sa krajina vyhla ďalšiemu sporu s Bruselom. Prešiel aj nový transplantačný zákon. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu 20min.ch.



Podľa prognózy inštitútu gfs.bern za zákon známy ako Lex Neflix hlasovalo takmer 58 percent zúčastnených voličov. Súhlasili tak s reformou filmového zákona, ktorú parlament schválil v októbri.



Od roku 2007 sú švajčiarski televízni vysielatelia povinní investovať štyri percentá svojho obratu do švajčiarskej filmovej produkcie. Teraz tak budú musieť urobiť aj streamovacie platformy ako Netflix, Amazon Prime alebo Disney+.



Podľa nového filmového zákona musí minimálne 30 percent filmov a seriálov na streamovacích platformách pochádzať z Európy. Takáto kvóta už existuje aj v EÚ.



Takmer 73 percent voličov súhlasilo s nariadením EÚ, ktorého cieľom je do roku 2027 rozšíriť agentúru Frontex na stály kontingent 10.000 príslušníkov. Švajčiarsko takmer strojnásobí svoj finančný príspevok pre Frontex na 61 miliónov frankov (58 miliónov eur) ročne a namiesto doterajších šiestich vyšle do agentúry približne 40 členov.



Vyše 62 percent voličov dalo zelenú aj novému transplantačnému zákonu, na základe ktorého bude možné odobrať orgány zosnulej osobe aj vtedy, ak s tým počas života výslovne nesúhlasila. Doteraz boli transplantácie možné len vtedy, ak s tým darca pred smrťou jednoznačne súhlasil. Oponenti tvrdia, že novela nič nezmení, pretože príbuzní môžu naďalej brániť darovaniu orgánov, ak majú podozrenie, že zosnulý by nechcel byť darcom.



Na konci roka 2021 čakalo vo Švajčiarsku, kde žije približne 8,6 milióna ľudí, na transplantáciu orgánov viac ako 1400 pacientov. Podľa organizácie Swisstransplant minulý rok zomrelo 72 ľudí zapísaných na čakacej listine.