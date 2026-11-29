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Švajčiari podporili uvoľnenie vývozu zbraní
Vláda a ďalší podporovatelia reformy o vývoze vojenského materiálu tvrdia, že zmiernenie pravidiel je potrebné na posilnenie švajčiarskeho obranného priemyslu a armády.
Autor TASR
Ženeva 29. novembra (TASR) - Švajčiari v nedeľňajšom referende podporili zmiernenie doterajších prísnych pravidiel pre vývoz zbraní a ďalšieho vojenského materiálu. Za zmenu hlasovalo 54,3 percenta voličov, vyplýva z konečných výsledkov zverejnených tamojším štatistickým úradom. Voliči podporili aj zákaz hlučnej pyrotechniky. Odmietli naopak návrhy na zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na financovanie 13. dôchodku a na zmenu takzvanej manželskej dane, informuje TASR.
Vláda a ďalší podporovatelia reformy o vývoze vojenského materiálu tvrdia, že zmiernenie pravidiel je potrebné na posilnenie švajčiarskeho obranného priemyslu a armády. Kritici varujú, že jej schválenie môže uľahčiť prístup extrémistov k švajčiarskym zbraniam.
Švajčiarsko v súčasnosti od krajín, ktoré dostávajú jeho vojenské vybavenie, vyžaduje záväzok, že ho bez predchádzajúceho súhlasu neodovzdajú tretím stranám. Podľa schválenej reformy už takýto súhlas pri 36 spriatelených krajinách nebude potrebný.
Uvoľnenie obmedzení sa však podľa agentúry Reuters nebude vzťahovať na Ukrajinu, ktorá bude aj naďalej vylúčená z možnosti získať švajčiarske vojenské vybavenie priamo či nepriamo.
Vláda by zároveň mohla povoliť dodávky zbraní partnerskej krajine zapojenej do ozbrojeného konfliktu, ak by boli v súlade so švajčiarskymi zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami. Reforma umožňuje aj výnimky z pravidiel exportnej kontroly.
V druhom referende voliči napriek nesúhlasu vlády a parlamentu podporili takmer 60 percentami hlasov rozsiahly zákaz hlučnej pyrotechniky. Občianska iniciatíva poukazovala na stres, ktorý hlučné ohňostroje spôsobujú domácim aj voľne žijúcim zvieratám. Zákaz sa bude vo všeobecnosti vzťahovať na súkromné osoby a jeho zavedenie sa očakáva v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Verejné ohňostroje počas festivalov a osláv štátneho sviatku zostanú povolené.
Švajčiari odmietli návrh na zvýšenie DPH z 8,1 na 8,5 percenta, ktorým chcela vláda zabezpečiť financovanie 13. dôchodku. Ten schválili už v roku 2024 a prvýkrát ho vyplatia tento rok. Náklady na jeho financovanie odhadujú na viac než štyri miliardy frankov (4,36 miliardy eur) ročne, ich pokrytie však zostáva nevyriešené. Proti zvýšeniu DPH hlasovalo 55,2 percenta voličov.
V referende neuspel ani návrh na zrušenie takzvanej manželskej dane, respektíve daňového znevýhodnenia manželských párov. Iniciatíva strany Mitte počítala so zachovaním spoločných daňových priznaní manželov, ale navrhovala upraviť zákon tak, aby v porovnaní s nezosobášenými pármi neboli daňovo znevýhodnení. Návrh odmietlo 58,9 percenta hlasujúcich.
Vláda a ďalší podporovatelia reformy o vývoze vojenského materiálu tvrdia, že zmiernenie pravidiel je potrebné na posilnenie švajčiarskeho obranného priemyslu a armády. Kritici varujú, že jej schválenie môže uľahčiť prístup extrémistov k švajčiarskym zbraniam.
Švajčiarsko v súčasnosti od krajín, ktoré dostávajú jeho vojenské vybavenie, vyžaduje záväzok, že ho bez predchádzajúceho súhlasu neodovzdajú tretím stranám. Podľa schválenej reformy už takýto súhlas pri 36 spriatelených krajinách nebude potrebný.
Uvoľnenie obmedzení sa však podľa agentúry Reuters nebude vzťahovať na Ukrajinu, ktorá bude aj naďalej vylúčená z možnosti získať švajčiarske vojenské vybavenie priamo či nepriamo.
Vláda by zároveň mohla povoliť dodávky zbraní partnerskej krajine zapojenej do ozbrojeného konfliktu, ak by boli v súlade so švajčiarskymi zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami. Reforma umožňuje aj výnimky z pravidiel exportnej kontroly.
V druhom referende voliči napriek nesúhlasu vlády a parlamentu podporili takmer 60 percentami hlasov rozsiahly zákaz hlučnej pyrotechniky. Občianska iniciatíva poukazovala na stres, ktorý hlučné ohňostroje spôsobujú domácim aj voľne žijúcim zvieratám. Zákaz sa bude vo všeobecnosti vzťahovať na súkromné osoby a jeho zavedenie sa očakáva v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Verejné ohňostroje počas festivalov a osláv štátneho sviatku zostanú povolené.
Švajčiari odmietli návrh na zvýšenie DPH z 8,1 na 8,5 percenta, ktorým chcela vláda zabezpečiť financovanie 13. dôchodku. Ten schválili už v roku 2024 a prvýkrát ho vyplatia tento rok. Náklady na jeho financovanie odhadujú na viac než štyri miliardy frankov (4,36 miliardy eur) ročne, ich pokrytie však zostáva nevyriešené. Proti zvýšeniu DPH hlasovalo 55,2 percenta voličov.
V referende neuspel ani návrh na zrušenie takzvanej manželskej dane, respektíve daňového znevýhodnenia manželských párov. Iniciatíva strany Mitte počítala so zachovaním spoločných daňových priznaní manželov, ale navrhovala upraviť zákon tak, aby v porovnaní s nezosobášenými pármi neboli daňovo znevýhodnení. Návrh odmietlo 58,9 percenta hlasujúcich.