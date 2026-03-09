< sekcia Zahraničie
Švajčiari sa vyslovili proti zníženiu koncesionárskych poplatkov
Autor TASR
Bern 9. marca (TASR) - Obyvatelia Švajčiarska sa v nedeľnom referende vyslovili proti radikálnemu zníženiu koncesionárskych poplatkov. Konzervatívci stroskotali so svojím návrhom, aby sa ročné poplatky znížili z 330 frankov (približne 371 eur) na 200 frankov (približne 222 eur). Proti sa v referende vyslovilo 62 percent hlasujúcich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
S iniciatívou na zníženie koncesionárskych poplatkov Švajčiarskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti SRG pod názvom „200 frankov stačí!“ prišla predovšetkým najsilnejšia politická sila v krajine, konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP). Argumentovala tým, že poplatok je príliš vysoký a pre švajčiarske domácnosti nákladný. Zástancovia zníženia navrhovali, aby sa spoločnosť zamerala na svoje hlavné poslanie, ktorým je poskytovanie informácií a ponúkala menej športových a zábavných programov. SRG prevádzkuje 17 rozhlasových staníc a sedem televíznych kanálov, pričom vysiela v štyroch jazykoch.
SRG, na stranu ktorej sa podľa DPA postavilo aj vyše tisíc univerzitných profesorov, argumentovala tým, že silný systém verejnoprávneho vysielania je dôležitý na formovanie verejnej mienky, demokracie a súdržnosti spoločnosti.
„Výsledok hlasovania nás teší, motivuje a povzbudzuje. Naďalej sme plne odhodlaní sprevádzať verejnosť v jej každodennom živote rozmanitým a kvalitným programom,“ povedala generálna riaditeľka SRG Susanne Willeová.
Napriek neúspechu iniciatívy zameranej na zníženie koncesionárskych poplatkov bude úsporný program znižovania výdavkov, ktorý spustila generálna riaditeľka SRG pokračovať. Do roku 2029 chce ušetriť približne 17 percent rozpočtu, čo je 270 miliónov frankov a zrušených má byť okolo 900 pracovných miest, pripomenula DPA.
