Švajčiari v referende hlasujú o povinnej občianskej službe
Švajčiarska vláda a parlament vyzvali voličov, aby odmietli dve otázky v nedeľňajšom hlasovaní s argumentom, že by išlo o obrovské náklady a mohli by ohroziť hospodárstvo.
Autor TASR
Ženeva 30. novembra (TASR) - Švajčiari v nedeľu v referende hlasujú o dvoch otázkach - či nahradiť súčasnú mužskú vojenskú službu povinnou občianskou službou, ktorá by zahŕňala aj ženy, a či zdaňovať superbohatých na financovie boja proti klimatickým zmenám. Na základe prieskumov sa neočakáva presadenie týchto iniciatív, ktoré podľa agentúry AFP vyvolali rozsiahlu diskusiu v tejto alpskej krajine, informuje TASR.
Podľa švajčiarskeho systému priamej demokracie je potrebných 10.000 podpisov na to, aby sa prakticky každá otázka stala predmetom referenda, pričom Švajčiari majú právo vyjadriť sa k širokej škále tém každých niekoľko mesiacov na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni.
AFP informuje, že takzvaná iniciatíva „povinná občianska služba“ získala spočiatku pomerne širokú podporu, no v posledných týždňoch jej podpora výrazne poklesla. V najnovšom prieskume agentúry gfs.bern bolo 64 percent opýtaných proti.
Výbor, ktorý stojí za touto iniciatívou, tvrdí, že povinnosť každého švajčiarskeho občana, a to bez ohľadu na pohlavie, slúžiť v armáde alebo v civilnej oblasti by posilnila sociálnu súdržnosť. Oponenti tejto iniciatívy popreli, že by iniciatíva zvýšila rovnosť.
Kontroverziu vyvolal aj druhý bod nedeľného hlasovania, známy ako „iniciatíva pre budúcnosť“. Dôvodom je podľa AFP požiadavka na novú klimatickú daň z veľkých dedičstiev. Proti tejto iniciatíve sa v najnovšom prieskume postavilo 68 percent respondentov.
Text iniciatívy s heslom „zdaňte bohatých, zachráňte klímu“ predložila mládežnícka organizácia Sociálnodemokratickej strany Švajčiarska a navrhuje 50-percentnú dedičskú dán z majetkov presahujúcich 50 miliónov švajčiarskych frankov (takmer 53,6 milióna eur), pričom podľa odhadov by sa týkala približne 2500 domácností.
Skupina odhaduje, že výber dane by ročne priniesol šesť miliárd švajčiarskych frankov (viac ako 6,4 miliardy eur), ktoré by mohli byť použité na financovanie ekologickej transformácie švajčiarskej ekonomiky, napríklad rekonštrukciou budov, rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a rozšírením verejnej dopravy.
Kritici však upozornili, že superbohatí ľudia by mohli opustiť Švajčiarsko, aby sa vyhli navrhovanej dani, čo by oslabilo ekonomiku. Negatívny dopad by daň mohla mať aj na ľudí, ktorí zdedili rodinné podniky.
