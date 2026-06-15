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Švajčiari v referende nepodporili návrh na zastavenie rastu populácie
Švajčiarsky minister spravodlivosti Beat Jans výsledok privítal a označil ho za signál stability, otvorenosti a spoľahlivosti.
Autor TASR
Bern 15. júna (TASR) - Voliči vo Švajčiarsku v nedeľnom referende odmietli návrh protiimigračnej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP), ktorý mal obmedziť rast populácie krajiny na maximálne desať miliónov obyvateľov do roku 2050. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Na zázklade projekcií inštitútu gfs.bern proti návrhu hlasovalo takmer 55 percent voličov. Švajčiarsky minister spravodlivosti Beat Jans výsledok privítal a označil ho za signál stability, otvorenosti a spoľahlivosti.
Iniciatíva s názvom Nie Švajčiarsku s 10 miliónmi obyvateľov! požadovala prijatie opatrení, ktoré by zabránili tomu, aby počet obyvateľov krajiny - v súčasnosti približne 9,1 milióna - presiahol do roku 2050 hranicu desať miliónov. V krajine, kde cudzinci tvoria viac než štvrtinu populácie, by prijatie návrhu znamenalo výrazné obmedzenie prisťahovalectva.
SVP, najsilnejšia politická strana vo Švajčiarsku, argumentovala tým, že masová imigrácia spôsobuje nedostatok bytov, rast nájomného, preplnenú verejnú dopravu či dopravné zápchy.
Návrh však odmietali vláda, parlament aj viaceré ekonomické združenia. Oponenti pred hlasovaním varovali, že implementácia tohto plánu by mohla poškodiť hospodárstvo a vzťahy s Európskou úniou, ktorá je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska. Minister Jans upozorňoval, že prijatie iniciatívy by mohlo vyvolať situáciu podobnú brexitu.
Výsledok hlasovania privítali zamestnávatelia aj odbory. Riaditeľka zamestnávateľskej organizácie Economiesuisse Monika Rühlová uviedla, že ide o dôležitý výsledok pre krajinu aj jej vzťahy s EÚ. Švajčiarska odborová konfederácia vyhlásila, že voliči odmietli izolacionizmus a xenofóbiu.
Predseda SVP Marcel Dettling označil výsledok za sklamanie a podľa neho premárnenú príležitosť riešiť „obrovské výzvy“ spojené s masovou imigráciou. Poukázal však na silnú podporu návrhu vo vidieckych oblastiach.
Volebná účasť dosiahla takmer 59 percent, čo je výrazne viac než priemer približne 49 percent zaznamenaný pri celoštátnych referendách v posledných rokoch.
Švajčiari v nedeľu zároveň schválili novelu zákona, ktorá má obmedziť prístup k civilnej službe a podporiť záujem o vojenskú službu. Návrh získal podporu 52,5 percenta hlasujúcich.
Švajčiarsko má povinnú vojenskú službu pre mužov. Osoby, ktoré z dôvodu výhrady vo svedomí odmietajú službu v armáde, môžu od roku 1996 vykonávať civilnú službu. Po zjednodušení podmienok vstupu do nej v roku 2009 počet záujemcov o túto alternatívu postupne rástol, čo vláda označila za problematický trend.
Na zázklade projekcií inštitútu gfs.bern proti návrhu hlasovalo takmer 55 percent voličov. Švajčiarsky minister spravodlivosti Beat Jans výsledok privítal a označil ho za signál stability, otvorenosti a spoľahlivosti.
Iniciatíva s názvom Nie Švajčiarsku s 10 miliónmi obyvateľov! požadovala prijatie opatrení, ktoré by zabránili tomu, aby počet obyvateľov krajiny - v súčasnosti približne 9,1 milióna - presiahol do roku 2050 hranicu desať miliónov. V krajine, kde cudzinci tvoria viac než štvrtinu populácie, by prijatie návrhu znamenalo výrazné obmedzenie prisťahovalectva.
SVP, najsilnejšia politická strana vo Švajčiarsku, argumentovala tým, že masová imigrácia spôsobuje nedostatok bytov, rast nájomného, preplnenú verejnú dopravu či dopravné zápchy.
Návrh však odmietali vláda, parlament aj viaceré ekonomické združenia. Oponenti pred hlasovaním varovali, že implementácia tohto plánu by mohla poškodiť hospodárstvo a vzťahy s Európskou úniou, ktorá je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska. Minister Jans upozorňoval, že prijatie iniciatívy by mohlo vyvolať situáciu podobnú brexitu.
Výsledok hlasovania privítali zamestnávatelia aj odbory. Riaditeľka zamestnávateľskej organizácie Economiesuisse Monika Rühlová uviedla, že ide o dôležitý výsledok pre krajinu aj jej vzťahy s EÚ. Švajčiarska odborová konfederácia vyhlásila, že voliči odmietli izolacionizmus a xenofóbiu.
Predseda SVP Marcel Dettling označil výsledok za sklamanie a podľa neho premárnenú príležitosť riešiť „obrovské výzvy“ spojené s masovou imigráciou. Poukázal však na silnú podporu návrhu vo vidieckych oblastiach.
Volebná účasť dosiahla takmer 59 percent, čo je výrazne viac než priemer približne 49 percent zaznamenaný pri celoštátnych referendách v posledných rokoch.
Švajčiari v nedeľu zároveň schválili novelu zákona, ktorá má obmedziť prístup k civilnej službe a podporiť záujem o vojenskú službu. Návrh získal podporu 52,5 percenta hlasujúcich.
Švajčiarsko má povinnú vojenskú službu pre mužov. Osoby, ktoré z dôvodu výhrady vo svedomí odmietajú službu v armáde, môžu od roku 1996 vykonávať civilnú službu. Po zjednodušení podmienok vstupu do nej v roku 2009 počet záujemcov o túto alternatívu postupne rástol, čo vláda označila za problematický trend.