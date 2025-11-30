< sekcia Zahraničie
Švajčiari v referende odmietli povinnú občiansku službu i novú daň
Autor TASR
Ženeva 30. novembra (TASR) - Švajčiarski voliči v nedeľňajšom referende jasne odmietli nahradenie súčasnej mužskej vojenskej služby povinnou občianskou službou, ktorá by s týkala aj žien. Zamietli aj návrh na zdaňovanie „superbohatých“ ľudí s cieľom financovania klimatických opatrení. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Oficiálne výsledky ukázali, že viac ako polovica kantónov Švajčiarska odmietla iniciatívu občianskej služby. Hoci sčítanie v niektorých oblastiach stále prebieha, návrh neuspel, pretože na prijatie potrebuje väčšinu hlasov voličov, no tiež súhlas vo väčšine kantónov.
Voliči tiež veľkou väčšinou hlasov odmietli návrh na novú 50-percentnú daň na individuálne dary alebo dedičstvá, ktoré prevyšujú 50 miliónov švajčiarskych frankov (takmer 53,6 milióna eur). Podľa predkladateľov by výnosy boli použité na riešenie dôsledkov klimatickej zmeny a splnenie ambícií krajiny mať nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050.
Zástancovia povinnosti každého švajčiarskeho občana bez ohľadu na pohlavie slúžiť v armáde alebo v civilnej oblasti tvrdili, že by posilnila spoločenskú súdržnosť. Zvýšil by sa podľa nich počet pracovníkov v oblastiach ako ochrana životného prostredia, potravinová bezpečnosť či starostlivosť o seniorov.
Oponenti iniciatívy popreli, že by zvýšila rovnosť. Švajčiarska vláda uviedla, že by zvýšila „záťaž pre mnohé ženy, ktoré teraz už robia veľkú časť neplatenej práce spojenej s výchovou a starostlivosťou o deti a príbuzných, ako aj domácimi prácami“. Parlament argumentoval vysokými nákladmi a obavami, že odchod mladých ľudí z pracovného trhu by poškodil ekonomiku.
Vláda vyzvala aj na odmietnutie návrhu novej dane s tým, že by mohla podnietiť najbohatších ľudí k odchodu z krajiny. Navrhovatelia z mládežníckej organizácie Sociálnodemokratickej strany Švajčiarska odhadli, že by sa týkala 2500 domácností a priniesla ročne šesť miliárd švajčiarskych frankov (6,4 miliardy eur).
