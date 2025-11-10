< sekcia Zahraničie
Švajčiari vyšetrujú svojho príslušníka pre údajný antisemitizmus
Autor TASR
Vatikán 10. novembra (TASR) - Švajčiarska garda, špeciálna vojenská jednotka poverená ochranou pápeža, vyšetruje jedného zo svojich príslušníkov pre incident, ktorý by mohol byť interpretovaný ako antisemitský. Podľa agentúry Reuters to v pondelok oznámil riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni, píše TASR.
Ide o incident, ktorý sa odohral na jednom zo vstupov do Vatikánskeho mestského štátu, doplnil Reuters. Bruni vysvetlil, že spor vznikol pri žiadosti o fotografovanie na strážnom stanovišti a týkal sa dvoch židovských žien, ktoré tvrdia, že ich člen Švajčiarskej gardy urazil. O incidente informovali viaceré médiá. Vatikán spustil interné vyšetrovanie incidentu.
V rozhovoroch pre médiá dané ženy uviedli, že príslušník Švajčiarskej gardy zamrmlal vo francúzštine: „Židovky“. Keď ho konfrontovali, poprel to, a keď ho následne obvinili z klamstva, vraj si odpľul.
Incident sa odohral 29. októbra. Ženy mali namierené na generálnu audienciu pápeža Leva XIV. na Námestí svätého Petra, ktorá bola zameraná na 60. výročie od prijatia cirkevného dokumentu o medzináboženskom dialógu. Pápež Lev vo svojom prejave k zástupcom rôznych vierovyznaní odsúdil antisemitizmus a deklaroval, že katolícka cirkev „netoleruje antisemitizmus a bojuje proti nemu“.
Pápežská švajčiarska garda je najmenšou armádou na svete. Pápežov chráni od roku 1506. Jej členovia, známi svojimi farebnými uniformami, sú často vídaní s pápežom. Na starosti majú aj stráženie brán do Vatikánu.
