Švajčiari zakázali dodávať muníciu poľskej firme, skončila na Ukrajine

Ženeva 23. novembra (TASR) - Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že zakázala dodávky vojenského materiálu istej poľskej firme po odhalení, že približne 645.000 nábojov švajčiarskej výroby skončilo na Ukrajine, čo je v rozpore so švajčiarskymi zákonmi. TASR o tom píše podľa agentúr AP a PAP.



Švajčiarske úrady začali vyšetrovanie po tom, ako americký portál Defense One vlani v novembri vo svojej správe naznačil, že Ukrajina dostala prostredníctvom poľskej firmy UMO náboje vyrobené švajčiarskou spoločnosťou SwissP Defense.



Vyšetrovanie podľa švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) odhalilo, že švajčiarsky výrobca a poľská spoločnosť podpísali dohodu o ďalšom predaji, v súlade s ktorou však bola poľská spoločnosť oprávnená muníciu ďalej predávať len na území Poľska.



Bern tak dospel k záveru, že poľská spoločnosť nedodržala zmluvné záväzky voči švajčiarskemu výrobcovi, ktorého munícia skončila na Ukrajine. SECO uviedlo, že dodávky vojenského materiálu do zmienenej poľskej spoločnosti teraz budú zakázané, keďže riziko ich reexportu na Ukrajinu je príliš vysoké.



Švajčiarsko dlhodobo zdôrazňuje svoju neutralitu, v súlade s ktorou tamojšie zákony zakazujú vývoz vojenského materiálu do krajín, v ktorých prebiehajú ozbrojené konflikty. Ako však pripomína AP, aj Bern sa pridal k rozsiahlym ekonomickým sankciám, ktoré na Rusko uvalil Západ po tom, ako vo februári 2022 napadlo Ukrajinu.