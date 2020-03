Švajčiarska armáda bude pomáhať v boji proti koronavírusu

Ženeva 14. marca (TASR) - Švajčiarska armáda je pripravená pomôcť v boji proti pandémii choroby Covid-19, ktorá sužuje viac než 1000 obyvateľov tejto alpskej krajiny. Armáda od pondelka nasadí jeden zo svojich štyroch nemocničných práporov, uviedol v noci na sobotu hlavný veliteľ švajčiarskej armády Thomas Süssli, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



Prápor bude vykonávať "špeciálne úlohy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany celého obyvateľstva", oznámil Süssli.



Hoci armádny šéf nešpecifikoval povahu špeciálnych úloh, poukázal na to, že viac než 90 percent personálu švajčiarskych nemocničných práporov "pracuje v iných profesiách, ale má civilne uznaný a vojensky nadobudnutý výcvik základnej starostlivosti".



Hovorca armády pre AFP povedal, že predmetný prápor, pozostávajúci z 500 až 600 ľudí, bude pripravený podporiť činnosť nemocníc v celej krajine, ak ho o to požiadajú, pričom má ísť najmä o logistické úlohy.



Armáda, ktorá je vo Švajčiarsku organizovaná ako milície, má vo svojich radoch tiež lekárov a špecialistov, ale tí boli požiadaní, aby zotrvali pri svojich civilných pozíciách.



Armáda už nasadila 23 podporných členov do dvoch nemocníc v kantóne Ticino, ktorý hraničí s ťažko postihnutým Talianskom.



Švajčiarsko v piatok ohlásilo sériu opatrení zameraných na zastavenie šírenia koronavírusu vrátane uzavretia škôl a sprísnenia hraničných kontrol. Tamojšia vláda poskytne spoločnostiam a pracovníkom na prekonanie krízy v prepočte desať miliárd dolárov. Uzavreté sú aj zimné strediská.



Podľa najnovšej oficiálnej bilancie je vo Švajčiarsku nakazených 1355 ľudí a 11 osôb ochoreniu Covid-19 už podľahlo.