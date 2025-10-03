< sekcia Zahraničie
Švajčiarska armáda posilní svoje protidronové obranné systémy
Autor TASR
Bern 3. októbra (TASR) - Švajčiarsko v piatok oznámilo, že v dôsledku nárastu preletov neznámych dronov nad územím európskych krajín posilní svoje protidronové obranné systémy s cieľom chrániť vojenskú infraštruktúru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Vláda uvádza, že nákupom týchto systémov švajčiarska armáda poverila agentúru pre vojenské obstarávanie. „V reakcii na rastúci počet spozorovaných dronov armáda poverila Armasuisse uprednostniť obstarávanie obranných systémov proti mikro a mini dronom,“ vyhlásila vláda.
Agentúra pre vojenské obstarávanie okrem toho podpísala rámcové dohody s tromi nemenovanými dodávateľmi komerčných mini dronov, príslušenstva a služieb v hodnote približne 108 miliónov švajčiarskych frankov (asi 115,5 milióna eur).
Vláda nákup oznámila deň po stretnutí švajčiarskeho ministra obrany Martina Pfistera s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom.
Nad letiskom v nemeckom Mníchove v noci na piatok spozorovali drony, čo viedlo k zrušeniu 17 letov a zasiahlo takmer 3000 cestujúcich. Prelety neznámych dronov za uplynulé týždne hlásili aj v Dánsku, Nórsku či Nemecku.
