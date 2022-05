Švajčiarska firma Roche vyvinula PCR testy na opičie kiahne

Ženeva 25. mája (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický gigant Roche v stredu oznámil, že prichádza s PCR testami, ktoré dokážu zistiť opičie kiahne. Vírus, ktorý túto chorobu spôsobuje, sa totiž šíri už aj mimo endemických krajín, teda krajín s dlhodobým výskytom ochorenia. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.



Roche a jeho dcérska spoločnosť TIB Molbiol vyvinuli tri testovacie súpravy, ktoré sú určené na použitie výskumníkmi vo väčšine krajín celého sveta, uviedla firma do sídlom vo švajčiarskom meste Bazilej.



Prvá testovacia súprava zisťuje vírusy širšieho rodu nazývaného ortopoxvírusy. Druhá súprava zisťuje iba vírusy opičích kiahní, tretia súprava odhaľuje oba súčasne.



"Roche veľmi rýchlo vyvinul novú škálu testov, ktoré zisťujú vírus opičích kiahní a pomáhajú v sledovaní jeho šírenia a epidemiologickej situácie," uviedol šéf diagnostiky vo firme Roche Thomas Schinecker.



"Diagnostické pomôcky sú rozhodujúce pri reagovaní a nakoniec aj zvládnutí nových výziev v oblasti verejného zdravia, pretože sa vďaka nim môžu rýchlejšie zaviesť opatrenia ako trasovanie a liečba," dodal Schinecker.



Firma Roche uviedla, že výskumné testovacie súpravy môžu stanoviť šírenie vírusu a pomôcť pri monitorovaní prípadných účinkov liečebných metód, vakcín a opatrení verejného zdravotníctva.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že k 22. máju jej bolo oficiálne nahlásených vyše 250 potvrdených a podozrivých prípadov zo 16 štátov mimo endemických krajín v západnej a strednej Afrike.



WHO uviedla, že PCR test je "preferovaný laboratórny test vzhľadom jeho presnosť a citlivosť". Preto sú najvhodnejšími vzorkami tie z kožných vriedkov, vyrážok a suchých chrást.



Zdravotnícka agentúra OSN dodala, že antigénová metóda a metóda zisťovania protilátok nerozlišujú medzi ortopoxvírusmi.