Švajčiarska firma v priebehu septembra dodá rýchlotesty na koronavírus

Brusel 2. septembra (TASR) - Švajčiarska nadnárodná farmaceutická spoločnosť Roche ešte v priebehu septembra ponúkne na európsky trh rýchlotest na koronavírus Sars-Cov-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Výsledky testu by mali byť známe do 15 minút, uviedla v stredu tlačová agentúra Belga.



Podľa informácií z prostredia firmy Roche bude nový test spočiatku k dispozícii v Európe v krajinách uznávajúcich označenie CE ("európska zhoda").



Certifikát CE je povinným označením zhody výrobkov uvádzaných na trh v krajinách Európskej únie i v Európskom hospodárskom priestore.



Švajčiarska firma chce zároveň získať núdzové povolenie na uvedenie na trh aj od americkej Správy potravín a liečiv (FDA).



Rýchlotest, ktorý bude možné vykonať v laboratórnom zariadení prostredníctvom výteru z nosa, má podľa vedenia spoločnosti Roche vysoký stupeň spoľahlivosti.



V prvej fáze chce spoločnosť ponúknuť 40 miliónov rýchlotestov mesačne, pričom do konca tohto roka by sa výrobná kapacita mala zdvojnásobiť.



"Pred príchodom chrípkovej sezóny je dôležité vedieť, či má človek chrípku alebo koronavírus", uviedol vo vyhlásení pre médiá Thomas Schinecker, riaditeľ divízie pre diagnostiku spoločnosti Roche.



Upozornil, že aby sa zabránilo šíreniu nového typu koronavírusu, sú potrebné testy, ktoré lekárom a pacientom poskytnú rýchle odpovede.



Spoločnosť Roche informovala, že spustenie rýchlotestov sa uskutoční v spolupráci s celosvetovou spoločnosťou SD Biosensor, špecializujúcou sa na biologickú diagnostiku, s ktorou má Roche uzavretú dohodu o celosvetovej distribúcii svojich produktov.





Spravodajca TASR Jaromír Novak