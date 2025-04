Švajčiarska garda pre úmrtie pápeža odložila prísahu nových členov

Vatikán 22. apríla (TASR) - Švajčiarska garda odložila v súvislosti s úmrtím pápeža Františka slávnostnú prísahu svojich nových členov, ktorá bola plánovaná na 6. mája. Ceremóniu preložili na jeseň tohto roka, uvádza sa vo vyhlásení zboru, ktorého úlohou je chrániť pápeža, píše TASR podľa agentúry APA.



Pápež František zomrel na Veľkonočný pondelok 21. apríla vo veku 88 rokov na mŕtvicu.



„V týchto dňoch trúchlenia a rozjímania po smrti nášho milovaného Svätého Otca Františka sa pápežská Švajčiarska garda plne sústreďuje na svoje poslanie a zjednotila sa v modlitbe za jeho večný pokoj,“ dodáva sa vo vyhlásení. Garda sa zároveň všetkým dotknutým poďakovala za porozumenie s týmto rozhodnutím.



Pápežská švajčiarska garda (Pontificia Cohors Helvetiorum) je najmenšou armádou na svete. Už 510 rokov - s niekoľkými prestávkami - slúži na ochranu hlavy katolíckej cirkvi.



Zbor oficiálne vznikol 22. januára 1506, keď na pozvanie pápeža slávnostne vstúpilo do Ríma 150 švajčiarskych vojakov pod velením Kaspara von Silenena.



Významným dátumom pre Švajčiarsku gardu je 6. máj 1527. V tento deň počas plienenia mesta garda chránila pápeža Klementa VII. Prepravila ho bezpečne do Anjelského hradu, ale pri obrane 147 gardistov padlo. Na pamiatku tejto udalosti noví regrúti Švajčiarskej gardy skladajú každý rok slávnostnú prísahu v tento deň.



V súčasnosti má zbor 135 členov, spresňuje APA. Každý jej nový člen musí byť švajčiarskym občanom s ukončenou povinnou vojenskou službou, katolík vo veku 19 - 30 rokov, bezúhonný a pri vstupe do gardy slobodný. Služba trvá dva roky s možnosťou predĺženia.