Švajčiarka, ktorú zadržali počas protestov v Bielorusku, je na slobode

Ženeva 18. februára (TASR) - Švajčiarka odsúdená v Bielorusku za kladenie odporu polícii počas zhromaždenia proti znovuzvoleniu Alexandra Lukašenka za prezidenta, bola v piatok prepustená na slobodu. Podľa agentúry AFP o tom v piatok v Berne informovala švajčiarska vláda.



Natallia Herscheová bola zadržaná 19. septembri 2020 počas pochodu žien ulicami Minska. Za účasť na tomto úradmi nepovolenom zhromaždení bola odsúdená na 15 dní väzenia.



Hneď po prepustení z väzenia bola Herscheová, ktorá mala v tom čase 51 rokov, opäť vzatá do väzby. Policajt, ktorý ju v septembri zatýkal, ju totiž obvinil, že ho poškrabala na tvári, keď mu pri svojom zatýkaní stiahla z hlavy kuklu. Minský súd ju uznal vinnou z kladenia odporu polícii a odsúdil na nepodmienečný trest väzenia v trvaní dva a pol roka. Trest si odpykávala vo väznici v Mahiľove na východe Bieloruska.



Herscheová, ktorá má švajčiarske aj bieloruské občianstvo, sa vráti do Švajčiarska v priebehu piatka, uviedlo vo vyhlásení švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí.



Švajčiarsky prezident Iganzio Cassis, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí, Herscheovej prepustenie privítal. Súčasne ubezpečil, že Švajčiarsko bude pokračovať vo svojom záväzku týkajúcom sa dodržiavania ľudských práv v Bielorusku: bude sa usilovať o prepustenie ďalších väzňov, ochranu slobody prejavu a vyšetrovanie porušovania ľudských práv.



Rozsiahle protesty v Bielorusku vypukli po tom, čo bol Lukašenko vyhlásený za víťaza sporných prezidentských volieb konaných v auguste roku 2020.



Opozícia a jej prívrženci sa domnievajú, že skutočným víťazom volieb bola Sviatlana Cichanovská, ktorá kandidovala po tom, ako jej manžel Siarhej pre svoje vzatie do väzby nemohol dať zaregistrovať svoju kandidatúru. Protesty proti Lukašenkovi a zmanipulovaným voľbám boli medzičasom násilne potlačené.