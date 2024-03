Švajčiarska prezidentka je znepokojená antisemitským incidentom

Ženeva 4. marca (TASR) - Švajčiarska prezidentka Viola Amherdová v pondelok vyjadrila znepokojenie v súvislosti s víkendovým incidentom v Zürichu, kde tínedžer pobodal a vážne zranil ultraortodoxného žida. Antisemitizmus podľa nej nemá v krajine miesto, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Muž vo veku 50 rokov bol napadnutý nožom ešte v sobotu večer. Podľa pôvodných tvrdení polície utrpel kritické zranenia. Švajčiarska asociácia židovských náboženských obcí (SIG) neskôr informovala, že jeho život už nie je v ohrození.



Podozrivým z útoku je podľa pondelkového vyhlásenia prokuratúry 15-ročný chlapec pôvodom z Tuniska. Pôvodne nebol známy motív útoku, ale vyšetrovatelia sa zaoberali aj možnosťou, že išlo o "antisemitský zločin".



Šéf kantonálnej polície neskôr potvrdil, že podozrivý natočil video, v ktorom sa k útoku priznal a vyslovil vernosť extrémistickej džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Vyzval tiež na boj proti židom po celom svete, citovala švajčiarska agentúra Keystone-ATS políciu.



Vyšetrovatelia v súčasnosti zisťujú, či útočník konal sám.



"Útok nožom v Zürichu ma šokoval," uviedla prezidentka Amherdová na sociálnej sieti X. Dodala, že myšlienkami bola s obeťou a všetkými židovskými občanmi v Švajčiarsku.



Zürišská polícia ešte v nedeľu oznámila posilnenie bezpečnosti v okolí židovských inštitúcii ako preventívne opatrenie.



K zločinom z nenávisti voči židom a moslimom začalo intenzívnejšie dochádzať po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael z vlaňajšieho októbra.



Palestínske komandá pri útoku na Izrael zo 7. októbra zabili vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však počítajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.



Izrael v reakcii na palestínsky útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 30.500 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí.



Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.