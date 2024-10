Švajčiarska prezidentka verí v dohodu o aktualizácii vzťahov s EÚ

Bern 28. októbra (TASR) - Švajčiarska prezidentka Viola Amherdová v pondelok vyjadrila optimizmus, že do konca roka by sa mohla dosiahnuť dohoda s Európskou úniou o aktualizácii vzájomných vzťahov. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



"V niektorých oblastiach sme už dosiahli veľmi dobrý pokrok, najmä v inštitucionálnych otázkach a štátnej pomoci. V iných oblastiach, najmä v oblasti prisťahovalectva, sa však musia pozície ďalej zbližovať," povedala Amherdová.



Prezidentka už skôr uviedla, že Švajčiarsko sa snaží uzavrieť dohodu s EÚ tento rok, keď sa skončí aj jej ročné funkčné obdobie. "Osobne som naďalej optimistická, že sa nám to podarí," dodala.



Predchádzajúce pokusy o dosiahnutie dohody stroskotali na obavách o švajčiarsku suverenitu zo strany opozičnej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) a Amherdová priznala, že rozhovory s ňou sú "takmer nemožné".



"Vo Švajčiarsku máme iné možnosti, ako zaručiť, že nechceme znižovať platy a že nechceme imigráciu bez kontroly. Som presvedčená, že nájdeme riešenie," povedala.



Amherdová sa v pondelok vyslovila aj za revíziu zákazu reexportu, ktorý v súčasnosti bráni ďalšiemu vývozu zbraní vyrobených vo Švajčiarsku z inej krajiny na Ukrajinu vzdorujúcu ruskej vojenskej agresii.



"Osobne si myslím, že musíme urobiť krok vpred pre náš priemysel. Ak máme problém so zbrojárskym priemyslom, znamená to, že máme aj problém s bezpečnosťou, pretože je dôležité mať technológie a know-how," povedala novinárom. Amherdová je zároveň ministerkou obrany.



"Je to ťažké, pretože krajiny ako Holandsko sa rozhodli nenakupovať vo Švajčiarsku, pretože reexport nie je voľný, čo chápem," dodala prezidentka.



Podľa údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) je Švajčiarsko napriek dlhodobej neutralite významným dodávateľom zbraní; v roku 2022 sa celosvetovo umiestnilo na 14. mieste.



Predaj švajčiarskych zbraní klesol už v roku 2023, pričom kritici obviňujú krajinu z neutrálneho postoja.



Amherdová v širšom zmysle uviedla, že Švajčiarsko musí viac investovať do bezpečnosti v celej Európe a že plánuje posilniť väzby s partnermi vrátane NATO. "Za uplynulých 30 rokov Švajčiarsko neinvestovalo dosť do obrany, a musíme to dobehnúť," zdôraznila prezidentka.