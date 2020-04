Prokuratúra vo Švajčiarsku obvinila člena IS zatknutého v roku 2017

Ženeva 14. apríla (TASR) - Irackého občana, ktorý je podľa podozrenia švajčiarskych úradov "vysokopostaveným členom" extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), obvinili z porušovania švajčiarskeho zákazu extrémistických skupín a z prípravy útokov vo Švajčiarsku a Libanone. V utorok to oznámila spolková prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Prokuratúra uviedla, že podozrivý údajne robil pre IS nábor nových členov, bol pašerákom v službách IS a "poskytovateľom financií". Prokuratúra ho nemenovala, ale dodala, že od svojho zatknutia v máji 2017 sa nachádza vo väzbe.



Muž je obvinený z pokusu nahovoriť minulý mesiac iného člena IS na to, aby podnikol samovražedný bombový útok v Libanone, "ktorému úrady včas zabránili", spresnila generálna prokuratúra.



Iracký občan údajne tiež prijal pokyny na podniknutie útoku vo Švajčiarsku, poslal finančnú pomoc organizácii Islamský štát a "dal rady jednému členovi IS žijúcemu v Sýrii, ako zriadiť spiace bunky IS". Útok vo Švajčiarsku bezprostredne nehrozil, oznámila prokuratúra.



Muž je obvinený tiež z porušovania zákazu extrémistických skupín, z členstva v IS ako zločineckej organizácii a z výroby aj zhromažďovania záberov násilných činov.



Prokuratúra ďalej irackého občana obvinila z toho, že poskytol nepravdivé informácie o svojej finančnej situácii viac než desaťkrát, čo mu umožnilo dostávať vo Švajčiarsku dávky sociálnej pomoci, na ktoré "nemal nárok".



Švajčiarsko sa do veľkej miery vyhlo vlne smrtiacich teroristických útokov, ktorých terčom sa posledné desaťročie stali mestá po celej Európe a na Blízkom východe. Spolková polícia má rozšírené právomoci tak, že môže sledovať komunikáciu a prípadných podozrivých páchateľov teroristických činov.