HAVÁRIA MINIBUSU: V Turecku zahynula švajčiarska turistka

Istanbul 3. októbra (TASR) - Pri havárii minibusu na juhu Turecka zahynula švajčiarska turistka, desať ďalších švajčiarskych občanov a vodič utrpeli zranenia. V utorok o tom informovali štátne médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Minibus narazil do stojaceho nákladného auta na hlavnej ceste D400 v meste Antalya na pobreží Stredozemného mora, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu. Turistku, ktorá zahynula, identifikovala ako 44-ročnú Dianu Meyerovú.



Zranených ľudí previezli do nemocnice.



Minibus viezol švajčiarskych turistov z letiska v Antalyi do hotela v meste Manavgat, populárnej zájazdovej oblasti približne 67 kilometrov východne od letiska.