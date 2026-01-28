Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiarska vláda chce investovať do obrany, navrhuje preto zvýšiť DPH

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tradične neutrálne Švajčiarsko vynakladá na obranu iba 0,7 percenta svojho hrubého domáceho produktu.

Autor TASR
Bern 28. januára (TASR) - Švajčiarska vláda pre obavy zo zhoršovania geopolitickej situácie navrhuje od roku 2028 zvýšiť rozpočet na obranu a bezpečnosť o 31 miliárd švajčiarskych frankov (33,71 miliardy eur). Dodatočné výdavky plánuje získať prostredníctvom zvýšenia sadzby dane z pridanej hodnoty zo súčasných 8,1 na 8,9 percenta počas 10 rokov. TASR o tom píše podľa agentúr Rueters a Bloomberg.

„V dôsledku rozpočtových škrtov v uplynulých desaťročiach nie je armáda dostatočne vybavená na to, aby mohla adekvátne čeliť hrozbám,“ uviedla v stredu vláda. Súčasný model financovania podľa nej nezohľadňuje nárast nákladov na zbrojenie spôsobený infláciou a väčším dopytom.

Švajčiarski predstavitelia a poslanci varujú, že v dôsledku vojny na Ukrajine, rivality medzi Čínou a USA, ako aj konfliktmi na Blízkom východe, krajinu čoraz viac ohrozuje špionáž, kybernetické a teroristické útoky. Prioritami by preto mali byť investície do IT, kybernetickej bezpečnosti, prostriedkov elektronického prieskumu, polície a ochrany hraníc.

Tradične neutrálne Švajčiarsko vynakladá na obranu iba 0,7 percenta svojho hrubého domáceho produktu. Vláda doteraz plánovala výdavky zvýšiť na 1 percento HDP do roku 2032.

Zvýšenie DPH musí schváliť federálny parlament a následne občania v referende, ktoré by sa mohlo konať budúci rok.
.

