< sekcia Zahraničie
Švajčiarska vláda dá finančnú pomoc pozostalým po obetiach požiaru
Cieľom tohto tzv. solidárneho príspevku je poskytnúť finančnú podporu pozostalým a slúži ako prejav súcitu, objasnila vláda.
Autor TASR
Ženeva 25. februára (TASR) - Švajčiarska vláda v stredu oznámila, že vyplatí 50.000 švajčiarskych frankov (takmer 55.000 eur) ťažko zraneným a rodinám obetí novoročného požiaru v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Pri tejto tragédii zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 utrpelo zranenia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Cieľom tohto tzv. solidárneho príspevku je poskytnúť finančnú podporu pozostalým a slúži ako prejav súcitu, objasnila vláda. Peňažný príspevok sa má vzťahovať na každú osobu, ktorá pri požiari prišla o život ako aj na ľudí, ktorí boli hospitalizovaní.
Okrem toho vláda plánuje zvolať okrúhly stôl, aby pomohla pozostalým či poisťovniam dosiahnuť mimosúdne vyrovnania, čím by mohli predísť súdnym sporom. Na tie chce prispieť sumou 20 miliónov frankov (takmer 22 miliónov eur).
Federálna vláda zároveň vyjadrila nádej, že parlament rýchlo schváli legislatívu na pomoc obetiam, ktorú predložila.
Vláda chce tiež vyčleniť 8,5 milióna frankov (takmer 9,5 milióna eur) na pomoc zasiahnutým kantónom pri pokrytí mimoriadnych nákladov. Na základe analýzy Federálneho úradu spravodlivosti totiž odhalila medzery v existujúcich systémoch podpory. Tie sú primárne navrhnuté pre individuálne prípady a nie na rozsiahlejšie katastrofy.
Počas novoročných osláv vypukol v bare Le Constellation v Crans-Montane požiar, pri ktorom zahynuli ľudia vo veku 14 až 39 rokov, zväčša tínedžeri. Švajčiarska tlačová agentúra Keystone-ATS v utorok informovala, že v nemocniciach je stále 58 ľudí, ktorí utrpeli zranenia.
Prokuratúra sa domnieva, že požiar spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského.
Švajčiarske úrady v súvislosti s prípadom vyšetrujú majiteľov baru Jacquesa a Jessicu Morettiovcov a ďalších dvoch úradníkov.
Cieľom tohto tzv. solidárneho príspevku je poskytnúť finančnú podporu pozostalým a slúži ako prejav súcitu, objasnila vláda. Peňažný príspevok sa má vzťahovať na každú osobu, ktorá pri požiari prišla o život ako aj na ľudí, ktorí boli hospitalizovaní.
Okrem toho vláda plánuje zvolať okrúhly stôl, aby pomohla pozostalým či poisťovniam dosiahnuť mimosúdne vyrovnania, čím by mohli predísť súdnym sporom. Na tie chce prispieť sumou 20 miliónov frankov (takmer 22 miliónov eur).
Federálna vláda zároveň vyjadrila nádej, že parlament rýchlo schváli legislatívu na pomoc obetiam, ktorú predložila.
Vláda chce tiež vyčleniť 8,5 milióna frankov (takmer 9,5 milióna eur) na pomoc zasiahnutým kantónom pri pokrytí mimoriadnych nákladov. Na základe analýzy Federálneho úradu spravodlivosti totiž odhalila medzery v existujúcich systémoch podpory. Tie sú primárne navrhnuté pre individuálne prípady a nie na rozsiahlejšie katastrofy.
Počas novoročných osláv vypukol v bare Le Constellation v Crans-Montane požiar, pri ktorom zahynuli ľudia vo veku 14 až 39 rokov, zväčša tínedžeri. Švajčiarska tlačová agentúra Keystone-ATS v utorok informovala, že v nemocniciach je stále 58 ľudí, ktorí utrpeli zranenia.
Prokuratúra sa domnieva, že požiar spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského.
Švajčiarske úrady v súvislosti s prípadom vyšetrujú majiteľov baru Jacquesa a Jessicu Morettiovcov a ďalších dvoch úradníkov.