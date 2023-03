Švajčiarska vláda naďalej odmieta reexport zbraní na Ukrajinu

Ženeva 10. marca (TASR) - Švajčiarska vláda v piatok uviedla, že nezmení svoju dlhoročnú politiku zákazu reexportu zbraní tamojšej výroby do tretích krajín. Bern to oznámil napriek tomu, že čoraz viac čelí tlaku zo strany európskych krajín, aby umožnil export zbraní na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Hlasy vyzývajúce Švajčiarsko, aby sa vzdalo svojej storočia dlhej tradície neutrálnosti, sa od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine ozývajú z vnútra krajiny aj zo zahraničia. Dva parlamentné výbory v januári odporučili zmiernenie pravidiel v tejto veci, čo však vláda odmietla.



"Spolková rada sa zaviazala k hodnotám švajčiarskej neutrality a bude pokračovať v práci, aby zaistila, že výhody plynúce z neutrality budú realizované," uviedla vláda vo vyhlásení. Dodala, že bude naďalej monitorovať debaty na túto tému a učiní ďalšie vyhlásenie, ak to bude potrebné.



Od začiatku vojny na Ukrajine sa na Bern so žiadosťami o reexport zbraní obrátili Nemecko, Dánsko a Španielsko, avšak všetky žiadosti boli zamietnuté. Švajčiarsko však prijalo sankcie EÚ voči Rusku a opakovane apelovalo na stiahnutie ruských síl z Ukrajiny.



Už vo štvrtok odmietol reexport zbraní na Ukrajinu švajčiarsky parlament. Mohlo by sa tak stať len v prípade, že Bezpečnostná rada OSN by vyhlásila ruskú vojnu na Ukrajine za nezákonnú. Vzhľadom na skutočnosť, že Rusko disponuje v BR OSN právom veta, to je však veľmi nepravdepodobné.