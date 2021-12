Švajčiarska vláda navrhuje prísnejšie protipandemické opatrenia

Ženeva 10. decembra (TASR) - Švajčiarska vláda v piatok predložila návrhy nových rozsiahlych reštrikcií v súvislosti s nárastom počtu prípadov nákazy koronavírusom vrátane obmedzenia neočkovaných ľudí či zavedenia práce z domu. Informovala o tom agentúra AFP.



Vláda predložila dva návrhy nových opatrení zameraných proti šíreniu nákazy a uviedla, že konečné rozhodnutie bude oznámené v utorok.



"Rád by som povedal: užite si sviatky... Žiaľ, vláda musí opäť navrhnúť ďalšie opatrenia na zastavenie novej vlny (pandémie)," uviedol švajčiarsky prezident Guy Parmelin.



"Som presvedčený, že vakcína zostáva najlepším riešením, ako ukončiť súčasnú krízu," dodal Parmelin a vyzval všetkých spoluobčanov, ktorí sa ešte nezaočkovali, aby tak urobili.



V súčasnosti je v krajine na vstup do reštaurácií a na rôzne miesta potrebný certifikát potvrdzujúci očkovanie, zotavenia sa z ochorenia COVID-19 alebo negatívny test na koronavírus.



Oba vládne návrhy by však do značnej miery zabránili vstupu na tieto miesta neočkovaným ľuďom bez ohľadu na to, či majú negatívny test.



Podľa oboch vládnych návrhov by mali prístup na kultúrne a športové podujatia v interiéri iba osoby, ktoré sa z covidu vyliečili alebo boli zaočkované. Na rozdiel od súčasných opatrení by museli nosiť rúška.



Na miestach, kde nie je možné nosiť rúško, ako sú reštaurácie, nočné kluby alebo bazény, by sa podľa jedného zo scenárov vyžadoval negatívny test. Podľa prísnejšieho vládneho návrhu by takéto miesta boli zatvorené.



V oboch prípadoch by vláda opäť nariadila prácu z domu a študenti vysokých škôl by sa mali vrátiť k dištančnej výučbe.



V tomto bohatom alpskom štáte s približne 8,6 milióna obyvateľov dosiaľ zaznamenali 1,1 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 11.300 úmrtí. Zaočkovaných je viac ako 66 percent populácie.



Tento týždeň Švajčiarsko hlásilo viac ako 12.300 nových prípadov infekcie za 24 hodín, čo je najvyšší denný počet od začiatku pandémie.