Švajčiarska vláda navrhuje referendum o dohode o vzťahoch s EÚ

Bern 30. apríla (TASR) - Švajčiarska vláda navrhla usporiadať fakultatívne referendum o novej dohode medzi Švajčiarskom a Európskou úniou. Podľa švajčiarskych zákonov sa ľudové hlasovanie o novej zmluve bude môcť uskutočniť, ak sa do 100 dní vyzbiera 50.000 podpisov, pričom o potrebe hlasovania rozhodnú samotní občania, informovala v stredu agentúra Reuters, píše TASR.



Na schválenie fakultatívneho referenda je potrebná jednoduchá väčšina voličov, a nie tzv. dvojitá väčšina voličov a 26 kantónov krajiny ako pri povinnom referende.



Dosiahnutie tzv. dvojitej väčšiny sa vyžaduje pri povinných referendách - napr. v prípade ústavných zmien, alebo niektorých iniciatívach občanov, ktoré menia ústavu. V takýchto prípadoch musia byť splnené dve podmienky súčasne: väčšina hlasujúcich občanov v celonárodnom meradle musí hlasovať „za“ a návrh musí podporiť aj väčšina kantónov.



Fakultatívne referendum o medzinárodných zmluvách je podľa vlády ústavne najsprávnejšie a politicky najprijateľnejšie riešenie. Výberom tejto možnosti dáva vláda najavo svoju snahu o politickú kontinuitu a súdržnosť, píše sa vo vyhlásení úradu federálnej vlády.



Švajčiarsko a Európska únia v decembri 2025 predstavili novú dohodu o reorganizácii a modernizácii vzájomných vzťahov medzi Bernom a Bruselom.



Dohoda, ktorá sa týka všetkých oblastí - od elektrickej energie po štátnu pomoc, dopravu a voľný pohyb osôb, ako aj finančného príspevku Bernu do bloku -, zblížila EÚ a jej štvrtý najväčší vývozný trh a poskytla väčšiu istotu švajčiarskym spoločnostiam, ktoré pri podnikaní vo veľkej miere závisia od 27-členného eurobloku.



Podľa návrhu švajčiarska vláda podrobí verejnému hlasovaniu opatrenia týkajúce sa bilaterálnych vzťahov, bezpečnosti potravín, elektriny a zdravia.



O charaktere referenda a priebehu rokovaní nakoniec rozhodne parlament, spresnila v stredu švajčiarska vláda, pričom svoju podporu zmluve s Bruselom zdôraznila s odvolaním sa na súčasnú globálnu neistotu. Zmluvný balík Švajčiarsko-EÚ podľa Bernu nepredstavuje zásadnú zmenu smerovania, ale cielený krok k posilneniu a rozvoju osvedčeného bilaterálneho prístupu.



Texty dohôd, o ktorých sa rokovalo minulý rok, by mali byť parafované v máji. Začatie konzultačného postupu o balíku dohôd, ako aj o štruktúre projektu a type referenda je naplánované do leta, doplnil spravodajský web La Tribune de Geneve.