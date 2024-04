Švajčiarska vláda odmietla ústavný plán na zákaz dovozu kožušín

Ženeva 10. apríla (TASR) - Švajčiarska vláda je proti návrhom na ústavný zákaz dovozu kulinárskej špeciality "foie gras" (pečeň vykŕmených husí a kačíc) a kožušín zo zvierat, s ktorými sa zle zaobchádzalo. Vyhlásila to v stredu, pričom Švajčiari budú o tom hlasovať v referende. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Vláda po svojom zasadnutí uviedla, že predložila protinávrhy k dvom iniciatívam Švajčiarskej aliancie pre zvieratá (SAP), ktoré uznala za "pochopiteľné" z hľadiska dobrých životných podmienok živočíchov.



Oba protinávrhy upravujú zákon, a nie ústavu, ako to navrhuje SAP, ktorá zozbierala dostatok podpisov na vypísanie referenda. Jeho dátum zatiaľ nebol stanovený.



Vláda navrhla povinné vyhlásenie pre výrobky získané násilným vykrmovaním, aby si spotrebitelia "boli vedomí, že si kupujú výrobok získaný metódami, ktoré sú vo Švajčiarsku zakázané".



Nútené kŕmenie domácej hydiny je vo Švajčiarsku zakázané už viac ako 40 rokov, takže všetky takéto výrobky sa do tejto alpskej krajiny dovážajú.



Vláda tiež navrhla, aby sa do federálneho zákona o ochrane zvierat zaviedol zákaz dovozu kožušinových výrobkov z týraných zvierat. Návrh zákona bude predložený parlamentu do polovice roka 2025.



"Hoci kožušiny podliehajú povinnej deklarácii už približne desať rokov, kožušinový priemysel a maloobchod nie vždy dodržiavajú tieto nariadenia," uvádza sa vo vyhlásení vlády. V roku 2023 švajčiarske orgány "spochybnili označovanie" v približne 70 percentách kontrolovaných predajní, uviedla vláda.



Navrhla tiež zmeny v označovaní dovozu, ktoré by zahŕňali deklarovanie živočíšnych produktov získaných bez anestézie alebo produktov rastlinného pôvodu vyrobených s použitím výrobkov klasifikovaných ako nebezpečné.