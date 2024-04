Švajčiarska vláda oznámila termín mierovej konferencie o Ukrajine

Ženeva 10. apríla (TASR) - Švajčiarska vláda v stredu oznámila, že v júni bude hostiť medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni, ktorá má pomôcť načrtnúť cestu k mieru na Ukrajine. Dúfa, že sa Rusko jedného dňa k tomuto procesu pripojí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Konferencia sa bude konať 15. až 16. júna v stredisku Bürgenstock na brehu Vierwaldstattského jazera. Očakáva sa účasť najvyšších vládnych predstaviteľov z desiatok krajín. Rokovať by mali o pláne, ktorý v uplynulých mesiacoch vypracovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis. Ten potvrdil, že Rusko sa na júnovom stretnutí nezúčastní.



Na konferenciu by mohol prísť americký prezident Joe Biden, ktorý má 13. – 15. júna na programe účasť na summite G7 v susednom Taliansku, informoval švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung.



Švajčiarska vláda uviedla, že na skorších rokovaniach o usporiadaní konferencie sa podieľali Európska únia a vyslanci z takzvaného globálneho Juhu vrátane Brazílie, Číny, Etiópie, Indie, Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky.



Rusko dalo jasne najavo, že sa do tejto iniciatívy nezapojí, a označilo ju za zbytočnú. Podľa Moskvy je totiž vzhľadom na jej neúčasť odsúdená na neúspech.