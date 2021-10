Švajčiarsko dáva za odporúčanie očkovania proti covidu poukazy do kina

Zürich 1. októbra (TASR) - Švajčiarsko začne svojím občanom ponúkať poukazy na návštevu reštaurácie alebo kina za to, že presvedčia niektorého zo svojich známych, aby sa dal zaočkovať proti koronavírusu. Toto opatrenie je namierené na zvýšenie nízkej miery zaočkovanosti proti COVID-19 v krajine, informovala agentúra Reuters.



Vo Švajčiarku, v ktorom žije asi 8,7 milióna ľudí, nie je proti koronavírusu zaočkovaných až 42 percent obyvateľov, čo je v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami pomerne vysoké číslo, píše Reuters.



Švajčiarsky minister zdravotníctva Alain Berset vyhlásil, že ide síce o nezvyčajný krok v snahe zvýšiť mieru zaočkovanosti, avšak "miera imunizácie obyvateľstva je naďalej veľmi nízka, čo znamená, že nemôžme pristúpiť k rušeniu opatrení".



Každý novozaočkovaný bude môcť uviesť meno osoby, ktorá ju presvedčila, aby sa zaočkovala. Štát mu potom pošle poukaz vo výške 50 švajčiarskych frankov (46 eur), ktorý bude môcť využiť pri návšteve reštaurácie alebo kina. Na tento bonus švajčiarska vláda vyčlenila celkovo 150 miliónov frankov (1,39 milióna eur).



Vláda okrem toho plánuje zorganizovať národný očkovací týždeň, počas ktorého otvorí 170 mobilných očkovacích centier.



Napriek tomu, že vo Švajčiarsku v súčasnosti klesá počet nových infekcií, pre nízku mieru zaočkovanosti a nákazlivejší variant delta hrozí v krajine ďalšia vlna pandémie, ktorá by mohla zaťažiť tamojšie zdravotníctvo.



Švajčiarsko spolu so susediacim Lichtenštajnskom zaznamenali od začiatku pandémie koronavírusu viac ako 841.000 prípadov nákazy a vyše 10.700 úmrtí.