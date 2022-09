Švajčiarske ľadovce stratili rekordných šesť percent zo svojho objemu

Ženeva 28. septembra (TASR) - Švajčiarske ľadovce tento rok stratili rekordných šesť percent svojho celkového objemu. Stalo sa tak najmä z dôvodu suchej zimy a opakovaných vĺn horúčav. Vyplýva to zo správy Švajčiarskej akadémie vied (SCNAT), ktorá bola zverejnená v stredu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Rok 2022 bol pre švajčiarske ľadovce katastrofálny – prekonal všetky predchádzajúce rekordy topenia ľadovcov," uviedla Kryosférická komisia (CC), ktorá štúdiu realizovala. Dodala, že už dvojpercentný úbytok v priebehu 12 mesiacov bol v minulosti považovaný za "extrémny".



Podľa správy sa zo švajčiarskych ľadovcov roztopili tri kubické kilometre ľadu, čo predstavuje tri bilióny litrov vody.



"Je nemožné zastaviť topenie ľadovcov v krátkodobom horizonte," uviedol profesor glaciológie Matthias Huss, ktorý sa zaoberá monitorovaním dlhodobých zmien na švajčiarskych ľadovcoch.



Ak sa podľa neho podarí obmedziť emisie oxidu uhličitého, "mohlo by to v najlepšom prípade zachrániť tretinu celkového objemu ľadovcov vo Švajčiarsku". V opačnom prípade táto krajina na konci tohto storočia už nebude mať ľadovce vôbec.



Komisia CC dodala, že strata objemu ľadu sa dotkla najmä menších ľadovcov – Pizol, Vadret dal Corvatsch a Schwarzbachfir podľa nej "prakticky zmizli, keďže sa už viac nedajú zmerať".



V správe sa tiež uvádza, že ľadovce sú veľmi dôležité na prevádzku vodných elektrární, ktoré vyrábajú až 60 percent z celkovej produkcie energie vo Švajčiarsku. Voda, ktorá sa v júli a auguste roztopila z ľadovcov, by dokázala úplne naplniť všetky vodné nádrže vo švajčiarskych Alpách, dodáva CC.