Švajčiarske múzeum odstráni obrazy spojené s nacistickým rabovaním

Ženeva 15. júna (TASR) - Kunsthaus Zürich, jedno z najprestížnejších švajčiarskych múzeí umenia, oznámilo, že zo svojich zbierok odstráni päť obrazov po preskúmaní ich pôvodu podľa nových usmernení pre zaobchádzanie s umeleckými dielami ulúpenými nacistami. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Nadácia zodpovedná za zbierku Emila Georga Bührleho uviedla, že aj šiesty obraz bol podrobený dodatočnej kontrole, hoci podľa nej sa nové usmernenia na toto dielo nevzťahujú.



Bührle bol švajčiarsky priemyselník nemeckého pôvodu, kontroverzný výrobca zbraní a zberateľ umenia, ktorý zbohatol počas druhej svetovej vojny, a dlho existovali podozrenia o nacistickom pôvode jeho zbierky výtvarných diel - jednej z najprestížnejších súkromných zbierok umenia v Európe.



"Nadácia zbierky E. G. Bührleho informovala Kunsthaus Zürich, že hľadá riešenia s právnymi nástupcami bývalých majiteľov šiestich diel v zbierke," uviedlo múzeum v piatkovom vyhlásení.



"Kunsthaus víta tento prístup, ale v záujme návštevníkov veľmi ľutuje, že päť z týchto obrazov bude vo štvrtok z priestorov Kunsthausu odstránených samotnou nadáciou," dodalo múzeum.



Ide o obrazy Gustava Courbeta, Clauda Moneta, Henriho de Toulouse-Lautreca, Vincenta van Gogha a Paula Gauguina.



Nadácia vo vlastnom vyhlásení vysvetlila, že "podrobila svoje diela ďalšiemu posúdeniu" ich pôvodu na základe nových osvedčených postupov ministerstva zahraničných vecí USA pre zaobchádzanie s umeleckými dielami ukoristenými nacistami.



V prípade piatich diel, ktoré budú z múzea odstránené, "bude nadácia hľadať spravodlivé a čestné riešenia s potomkami alebo inými právnymi nástupcami bývalých vlastníkov".



Nadácia rozhodla, že "na základe zistených skutočností" šiesta maľba Édouarda Maneta "nespadá do rozsahu pôsobnosti 'osvedčených postupov'", hoci prípad si stále zasluhuje "osobitnú pozornosť".



Kunsthaus Zürich sa už v minulosti dostal do problémov pri vystavovaní Bührleho zbierky, pričom kritici minulý rok tvrdili, že snaha tejto inštitúcie zasadiť diela do kontextu nebola dostatočne zameraná na osud bývalých židovských majiteľov.