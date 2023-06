Švajčiarske múzeum ponúka odmenu za zmiznuté obrazy

Zürich 21. júna (TASR) - Kunsthaus Zürich, jedno z najrenomovanejších švajčiarskych múzeí umenia, ponúka odmenu 10.000 frankov (zhruba rovnako i v eurách) za informácie, ktoré by pomohli vypátrať dva nezvestné obrazy, uviedla v utorok polícia.



TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Múzeum stratilo stopy po dvoch dielach - jednom od flámskeho maliara Roberta van den Hoeckeho a druhom od holandského umelca zlatého veku Dircka de Braya.



"Od konca decembra 2022 chýbajú v Kunsthaus Zürich dva cenné obrazy. Podľa prvotného vyšetrovania kantonálnej polície v Zürichu došlo ku krádeži," uviedol policajný zbor.



"Kunsthaus Zürich ponúka odmenu do výšky 10.000 švajčiarskych frankov za informácie, ktoré povedú k vyšetreniu tohto trestného činu alebo k nájdeniu obrazov," uvádza inštitúcia.



"Každého, kto má informácie o páchateľoch alebo o tom, kde sa obrazy nachádzajú, žiadame, aby kontaktoval políciu," uvádza sa vo vyhlásení Kunsthaus Zürich.



Po požiari, ktorý vypukol v auguste 2022, múzeum dalo vyčistiť a zreštaurovať viac ako 700 výtvarných diel. Neskôr sa však po daných dvoch obrazoch nenašli žiadne stopy a polícia uviedla, že boli ukradnuté medzi 21. septembrom a 22. decembrom 2022.



Obe diela sú namaľované na dubovom dreve, sú zarámované a pokryté sklom. Zaradili ich do systému Art Loss Register (ALR), najväčšej svetovej databázy ukradnutých umeleckých diel.



Register bol založený v Londýne v roku 1990 a v súčasnosti obsahuje viac ako 700.000 položiek.



Kunsthaus Zürich má jednu z najvýznamnejších umeleckých zbierok vo Švajčiarsku s takmer 4000 obrazmi a sochami, ako aj 95.000 grafickými dielami datovanými od 13. storočia po súčasnosť. Stála expozícia obsahuje približne 1000 diel.