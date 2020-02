Švajčiarske úrady podporili asistovanú samovraždu vo väzniciach

Ženeva 6. februára (TASR) - Švajčiarsko umožní chorým väzňom požiadať o asistovanú samovraždu, oznámili vo štvrtok tamojšie väzenské úrady s tým, že detaily tohto opatrenia sa ešte musia vypracovať.



Predmetná problematika sa dostala do popredia v roku 2018, keď o asistovanú samovraždu požiadal väzeň odpykávajúci si doživotie. Táto situácia odhalila škáru v legislatíve Švajčiarska, ktoré dlhodobo zaujíma popredné miesto v globálnej diskusii o práve človeka na ukončenie svojho života.



Švajčiarske kantóny, ktoré uplatňujú väzenské tresty, sa dohodli, že "vo väzniciach by mala byť umožnená asistovaná samovražda", uviedla Konferencia kantónových ministerstiev spravodlivosti a polície vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Riaditeľ konferencie Roger Schneeberger uviedol, že medzi kantónmi stále pretrvávajú rozdiely v názoroch na to, ako by mohla byť asistovaná samovražda vo väzniciach vykonávaná. Skupina expertov vydá do novembra k tejto záležitosti odporúčania.



Švajčiarske zákony všeobecne umožňujú asistovanú samovraždu, ak daná osoba vykoná smrteľný akt sama - lekári nemôžu podávať smrtiace injekcie - a opakovane a nezávisle vyjadrí prianie zomrieť.



Organizácie, ktoré podporujú asistovanú samovraždu, takisto žiadajú svoje vlastné postupy, ktoré sú ráznejšie než právne požiadavky a niekedy vyžadujú, aby o asistovanú samovraždu mohli žiadať iba osoby trpiace vážnou chorobou.