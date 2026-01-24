< sekcia Zahraničie
Švajčiarske úrady prepustili spolumajiteľa baru v Crans-Montane
Autor TASR
Bern 24. januára (TASR) - Švajčiarske úrady v piatok prepustili na kauciu spolumajiteľa baru Le Constellation v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Počas novoročných osláv tam v dôsledku požiaru zahynulo 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia. Rodiny obetí i talianska premiérka vyjadrili nespokojnosť s prepustením, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry Reuters.
Spolumajiteľa Jacquesa Morettiho a jeho ženu Jessicu úrady vyšetrujú pre zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti. Mnohí preživší požiar sú s vážnymi popáleninami stále hospitalizovaní.
Súd rozhodol o zrušení väzby pre Morettiho po opätovnom vypočúvaní manželov, ktoré sa uskutočnilo v utorok a v stredu. Prokuratúra požadovala kauciu vo výške 200.000 švajčiarskych frankov (približne 215.000 eur) a súd ju označil za primeranú a odstrašujúcu. Platba bola prevedená v piatok a Moretti sa okrem toho musí každý deň hlásiť na policajnej stanici. Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila rozhodnutie o prepustení za „urážku pamiatky obetí novoročnej tragédie a tiež urážku ich rodín, ktoré zasiahla strata blízkych“.
„Talianska vláda bude požadovať od švajčiarskych úradov vysvetlenie toho, čo sa stalo,“ napísala Meloniová na platforme X. Medzi obeťami bolo šesť Talianov a ďalších desať utrpelo zranenia. Právni zástupcovia rodín obetí takisto uviedli, že majú ťažkosti pochopiť nariadenie súdu a že sa klienti obávajú zasahovania do dôkazov.
Premiérka a minister zahraničných vecí Antonio Tajani nariadili veľvyslancovi Gianovi Lorenzovi Cornadovi, aby okamžite kontaktoval generálnu prokurátorku švajčiarskeho kantónu Valais Beatrice Pilloudová a vyjadril „silné pobúrenie“ krajiny. Zároveň žiadali návrat veľvyslanca do Ríma, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. Podľa vyhlásenia talianskej vlády súd umožnil prepustenie spolumajiteľa napriek závažnosti obvinení, riziku úteku a potenciálneho zasahovania do dôkazov. „Celé Taliansko volá po pravde a spravodlivosti. Žiada, aby sa prijali primerané opatrenia, ktoré naplno zohľadnia utrpenie a očakávania rodín,“ priblížilo vyhlásenie.
Prokurátorka pre agentúru SDA potvrdila, že ju veľvyslanec kontaktoval, no zdôraznila, že Morettiho prepustenie nariadil iný súd. „Nechcem byť zodpovedná za diplomatický incident medzi našimi dvoma krajinami... poradila som preto veľvyslancovi, aby sa obrátil na švajčiarske politické orgány,“ ozrejmila.
Majitelia vyjadrili smútok nad tragédiou a uviedli, že budú spolupracovať s prokuratúrou, čo potvrdil aj ich právnik v písomnom stanovisku. Prokuratúra vypočúvala majiteľov ohľadom bezpečnosti podniku a jeho renovácií a zároveň nariadila prehliadky, zaistenie dôkazov i majetku.
