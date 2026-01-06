Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiarske úrady priznali, že v bare sa nerobili pravidelné kontroly

Hasiči stoja pred kaplnkou Chapelle St-Christophe počas spomienkovej omše v Crans-Montana vo švajčiarskych Alpách, Švajčiarsko, v nedeľu 4. januára 2026, po ničivom požiari v bare Le Constellation, ktorý si počas osláv Nového roka vyžiadal mŕtvych a zranených. Foto: TASR/AP

Súčasťou protipožiarnych kontrol je funkčnosť hasiacich zariadení. O tom, či sa mali kontrolovať aj materiály protihlukovej izolácie na strope rozhodne podľa neho až inšpekcia.

Lausanne 6. januára (TASR) - Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation v stredisku Crans Montana. Na nový rok tam pri požiari zomrelo 40 ľudí a ďalších 116 bolo zranených, TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Pravidelné kontroly sa nevykonávali medzi rokmi 2020 a 2025. Veľmi to ľutujeme,“ povedal na tlačovej konferencii päť dní po katastrofe starosta Crans Montany Nicolas Feraud.

Súčasťou protipožiarnych kontrol je funkčnosť hasiacich zariadení. O tom, či sa mali kontrolovať aj materiály protihlukovej izolácie na strope rozhodne podľa neho až inšpekcia.

Požiar vypukol v noci na 1. januára v bare Le Constellation a vyžiadal si 40 obetí na životoch. Zranených bolo 116 ľudí, z nich v nemocnici naďalej bolo v pondelok približne 83 osôb.

Mŕtvi boli z celej Európy, najviac zo Švajčiarska, Francúzska a Talianska. Najmladšie obete mali iba 14 rokov a ich priemerný vek bol 19 rokov.

Parížska prokuratúra začala paralelné vyšetrovanie prípadu, aby uľahčila komunikáciu so švajčiarskymi úradmi. Taliansky vicepremiér Matteo Salvini v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že „v civilizovanom Švajčiarsku sa budú musieť brány väzníc otvoriť pre pomerne veľa ľudí“. Spochybnil tiež funkčnosť núdzových systémov a vykonávanie bezpečnostných kontrol.

V piatok sa v Crans-Montane uskutoční smútočný obrad za obete. Francúzska vláda uviedla, že sa na ňom zúčastní prezident Emmanuel Macron. Talianska vláda v pondelok uviedla, že repatriovala telá piatich zo šiestich Talianov, ktorí zomreli pri požiari.
