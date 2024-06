Švajčiarske vládne weby pred summitom zasiahli kybernetické útoky

Ženeva 13. júna (TASR) - Švajčiarska vláda vo štvrtok uviedla, že jej webové stránky zasiahla vlna kybernetických útokov pred tohtotýždňovým mierovým summitom o Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Podľa švajčiarskeho Národného centra pre kybernetickú bezpečnosť sa prvé DDoS útoky na rôzne webové stránky tamojšej federálnej vlády a organizácií zapojených do organizovania summitu o mieri na Ukrajine začali vo štvrtkových ranných hodinách. Ich výsledkom boli menšie výpadky.



V rámci DDoS útokov sú jednotlivé servery zaplavované takým veľkým množstvom požiadaviek, že ich to vyradí z činnosti, pripomína Reuters.



Účasť na rokovaniach 15. a 16. júna v stredisku Bürgenstock dosiaľ potvrdilo 90 krajín a organizácií, pozvánku dostalo približne 160 krajín. Rusko pozvané nebolo, ale podľa švajčiarskej vlády je cieľom summitu "spoločne definovať plán", ako zapojiť Kyjev aj Moskvu do budúceho mierového procesu.



Témami konferencie budú oblasti širokého medzinárodného záujmu, akými sú potreba jadrovej a potravinovej bezpečnosti, sloboda plavby či humanitárne otázky, ako napríklad vojnoví zajatci, uviedol švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis.



Moskva označila konferenciu vzhľadom na svoju neúčasť za stratu času. Na konferencii sa neplánuje zúčastniť ani Čína.