Švajčiarski klimatickí aktivisti zablokovali dopravu v rušnom tuneli

Zürich 7. apríla (TASR) - Environmentálni aktivisti v piatok vo Švajčiarsku v čase rušnej cestnej premávky zablokovali tunel pod Alpami, aby tak vyzvali vládu na okamžité prijatie opatrení proti klimatickej zmene. TASR prevzala správu z agentúr Reuters a AFP.



Aktivisti zo skupiny Renovate Switzerland sa približne o 10.00 h prilepili k vozovke pri severnom vstupe do Gotthardského tunela. Na mieste zasahovala polícia, ktorá zadržala skupinu šiestich aktivistov vo veku od 19 do 60 rokov.



Tento 17-kilometrový tunel spája sever Švajčiarska s Talianskom. Protest sa konal na začiatku veľkonočných sviatkov – v období, ktoré je na švajčiarskych cestách zvyčajne veľmi rušné.



Tunel bol znovu spojazdnený okolo 11.00 h. Na mieste sa v dôsledku protestu vytvorili takmer 19-kilometrové kolóny.



"Je to výzva pre našich spoluobčanov. Požadujme spoločne, aby švajčiarska vláda konečne vyhlásila stav klimatickej núdze," napísali aktivisti z Renovate Switzerland na sociálnej sieti. Dodali, že žiadajú vládu, aby klimatickú zmenu brala vážne a do roku 2035 zrenovovala budovy v krajine.



Švajčiarsko sa v súčasnosti nadpriemerne otepľuje a jeho ľadovce sa rýchlo topia. Tamojšia vláda chce v reakcii na túto skutočnosť investovať 4,1 miliardy švajčiarskych frankov do renovácie budov, modernizácie dopravnej infraštruktúry a ďalších opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov, píše Reuters.