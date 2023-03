Švajčiarski poslanci odobrili reexport zbraní na Ukrajinu

Ženeva 9. marca (TASR) - Dolná komora švajčiarskeho parlamentu odobrila v stredu tesnou väčšinou hlasov povolenie reexportu švajčiarskych zbraní na Ukrajinu, no len za podmienok, ktoré sa podľa všetkého nesplnia, píše vo štvrtok agentúra AFP.



Za povolenie reexportu hlasovalo 98 poslancov Národnej rady, proti bolo ďalších 96 a dvaja sa hlasovania zdržali.



Návrh legislatívy vyzýval na zrušenie klauzúl o zákaze reexportu pre krajiny, ktoré chcú na Ukrajinu previezť zbrane švajčiarskej výroby, avšak len v prípade, že Bezpečnostná rada OSN najprv vyhlási ruskú vojnu na Ukrajine za nezákonnú.



Vzhľadom na skutočnosť, že Rusko disponuje v BR OSN právom veta, je toto veľmi nepravdepodobný scenár, komentuje AFP.



Rozhodnutie ešte navyše bude musieť odobriť horná komora švajčiarskeho parlamentu.



O tzv. neutralite Švajčiarka sa horlivo diskutuje už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára. Bern síce nasledoval kroky EÚ a uvalil sankcie na Moskvu, v otázke vojenskej neutrality však zatiaľ takú flexibilitu nepreukázal.



Napriek tlaku zo strany Kyjeva a jeho spojencov dosiaľ Švajčiarsko odmietalo povoliť krajinám, ktoré vlastnia zbrane švajčiarskej výroby, ich reexport na Ukrajinu.



Doteraz zamietlo takéto žiadosti Nemecku, Španielsku aj Dánsku, a to s odkazom na svoj zákon o vojenskom materiáli, ktorý zakazuje reexport švajčiarskych zbraní a iného vojenského vybavenia do krajiny zapojenej do ozbrojeného konfliktu.



Stredajšie hlasovanie bolo len jednou z viacerých iniciatív, ktoré sa v parlamente pripravujú s cieľom zmierniť pravidlá takéhoto reexportu a dosiahnuť, aby tretie krajiny mohli na Ukrajinu dovážať zbrane vyrobené vo Švajčiarsku.