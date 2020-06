Švajčiarski predstavitelia budú na služobné cesty využívať aj vlaky

Ženeva 11. júna (TASR) – Predstavitelia švajčiarskych federálnych úradov budú musieť na zahraničných služobných cestách využívať aj vlaky. Táto povinnosť im vyplýva z nových "zelených" pravidiel, ktoré dnes ohlásilo ministerstvo financií.



Podľa nich budú švajčiarski federálni predstavitelia od 1. júla povinní na cestách do zahraničia využívať vlaky namiesto lietadiel. Cestovať železnicou budú musieť vždy, keď to bude možné, napríklad pri cestovaní do susedných krajín, píše agentúra AP.



Tento krok je jedným z opatrení, ktorým sa do praxe uvádza vlaňajšie rozhodnutie švajčiarskej vlády. Na jeho základe sa majú emisie oxidu uhličitého, za ktoré sú zodpovední zamestnanci federálnych úradov, znížiť do roku 2030 o 30 percent.



Vlaky sa majú využívať na oficiálne cesty do Paríža, Florencie, Lipska, Salzburgu a ďalších európskych miest, ktoré sa nachádzajú na príslušnom zozname rezortu financií.