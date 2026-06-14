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Švajčiarski voliči odmietli návrh na obmedzenie počtu obyvateľov
Podľa exit pollov hlasovalo proti približne 55 percent voličov a návrh podporilo asi 45 percent hlasujúcich.
Autor TASR
Ženeva 14. júna (TASR) – Švajčiarski voliči odmietli návrh na obmedzenie počtu obyvateľov krajiny na desať miliónov, vyplýva z odhadov zverejnených po skončení nedeľňajšieho referenda. Podľa exit pollov hlasovalo proti približne 55 percent voličov a návrh podporilo asi 45 percent hlasujúcich. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Návrh predložila pravicová Švajčiarska ľudová strana, najväčšia politická strana v krajine, ktorá dlho vystupuje proti prisťahovalectvu a Európskej únii. Hoci väčšina jej návrhov v referendách neuspela, niektoré voliči schválili, ako napríklad zákaz minaretov v roku 2009 a zákaz zahaľovania tváre v roku 2021.
V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí, z toho viac ako štvrtinu tvoria cudzinci. Iniciatíva by v prípade prijatia obmedzila udeľovanie azylu a spájanie rodín, len čo by počet obyvateľov dosiahol 9,5 milióna. K tomu pravdepodobne dôjde v 30. rokoch 21. storočia.
Ak by sa tieto opatrenia ukázali ako nedostatočné, Švajčiarsko by muselo ukončiť dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou, ktorá zabezpečuje občanom EÚ právo vstúpiť, žiť, pracovať a podnikať na švajčiarskom území bez víz, hoci Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale je súčasťou jednotného trhu.
Počas väčšiny kampane prieskumy verejnej mienky naznačovali väčšinovú podporu návrhu, ale prieskumy vykonané v posledných týždňoch poukázali na zmenu nálad a oveľa tesnejší výsledok.
Ak by bol návrh schválený, Švajčiarsko by sa stalo jedinou krajinou sveta, ktorá by stanovila strop na veľkosť svojej populácie. Proti iniciatíve sa vyslovili spolková vláda, parlament i zástupcovia zamestnávateľov, podľa ktorých by obmedzila možnosti získavať kvalifikovanú pracovnú silu.
Návrh predložila pravicová Švajčiarska ľudová strana, najväčšia politická strana v krajine, ktorá dlho vystupuje proti prisťahovalectvu a Európskej únii. Hoci väčšina jej návrhov v referendách neuspela, niektoré voliči schválili, ako napríklad zákaz minaretov v roku 2009 a zákaz zahaľovania tváre v roku 2021.
V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí, z toho viac ako štvrtinu tvoria cudzinci. Iniciatíva by v prípade prijatia obmedzila udeľovanie azylu a spájanie rodín, len čo by počet obyvateľov dosiahol 9,5 milióna. K tomu pravdepodobne dôjde v 30. rokoch 21. storočia.
Ak by sa tieto opatrenia ukázali ako nedostatočné, Švajčiarsko by muselo ukončiť dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou, ktorá zabezpečuje občanom EÚ právo vstúpiť, žiť, pracovať a podnikať na švajčiarskom území bez víz, hoci Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale je súčasťou jednotného trhu.
Počas väčšiny kampane prieskumy verejnej mienky naznačovali väčšinovú podporu návrhu, ale prieskumy vykonané v posledných týždňoch poukázali na zmenu nálad a oveľa tesnejší výsledok.
Ak by bol návrh schválený, Švajčiarsko by sa stalo jedinou krajinou sveta, ktorá by stanovila strop na veľkosť svojej populácie. Proti iniciatíve sa vyslovili spolková vláda, parlament i zástupcovia zamestnávateľov, podľa ktorých by obmedzila možnosti získavať kvalifikovanú pracovnú silu.