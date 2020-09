Švajčiarski voliči odmietli obmedziť imigráciu

Ženeva 27. septembra (TASR) - Švajčiarski voliči odmietli v nedeľňajšom referende návrh na odstúpenie od dohody s Európskou úniou, ktorá upravuje voľný pohyb osôb, informovala agentúra AFP po zverejnení konečných výsledkov hlasovania.



Z výsledkov vyplýva, že 61,7 percenta voličov hlasovalo proti návrhu z dielne pravicovo-populistickej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP).



Podľa agentúr sa odmietnutie návrhu všeobecne očakávalo, a to na základe prieskumov verejnej mienky pred hlasovaním.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala výsledok slovami, že to "podporuje jeden zo základných pilierov nášho vzťahu: vzájomnú slobodu pohybu, bývania a práce vo Švajčiarsku a EÚ".



Švajčiari hlasovali v nedeľu aj ďalších referendách; za zavedenie dvojtýždňovej otcovskej dovolenky sa vyslovilo vyše 60 percent voličov; za nákup nových stíhačiek za 5,6 miliardy eur hlasovalo 50,1 percenta voličov; zmenu zákona o poľovníctve, ktorá mala uľahčiť riešenie problému rýchlo rastúcej populácie vlkov v krajine, odmietlo 51,9 percenta voličov.



Volebná účasť dosiahla takmer 59 percent.



Iniciatíva SVP bola o tom, aby Švajčiarsko na základe autonómnych rozhodnutí regulovalo mieru prisťahovalectva cudzincov. Ak by sa za ňu vyslovila nadpolovičná väčšina voličov, viedlo by to k ukončeniu dohody o voľnom pohybe osôb, ktorá platí medzi Švajčiarskom a EÚ od roku 1999.



Vzťahy medzi Bruselom a Bernom sa zhoršili po referende z februára 2014, v ktorom Švajčiari zahlasovali za zavedenie ročných kvót pre migrantov. Švajčiarsky parlament to v roku 2016 odobril, čo znamená, že nový zákon v praxi dáva prednosť zamestnávaniu domácich ľudí a zavádza ďalšie formality pre zamestnávateľov so sídlom vo Švajčiarsku, ktorí chcú zamestnávať zamestnancov z krajín EÚ.



V súčasnosti žije vo Švajčiarsku zhruba 1,4 milióna občanov EÚ, zatiaľ čo v krajinách EÚ žije približne 500.000 Švajčiarov.