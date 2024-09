Švajčiarski voliči odmietli ochranu biodiverzity a dôchodkovú reformu

Ženeva 22. septembra (TASR) - Švajčiarski voliči podľa predbežných výsledkov odmietli v nedeľu v dvoch referendách návrhy na posilnenie ochrany biodiverzity a vládnu dôchodkovú reformu. TASR informuje podľa agentúr ADP a DPA



Návrh ochrancov prírody a odborníkov podľa zverejnených prognóz inštitútu pre prieskum verejnej mienky gfs.bern podporilo 37 percent účastníkov referenda.



Voliči tiež podľa prognóz odmietli plánovanú reformu financovania dôchodkového systému, ktorú podporilo len 31 percent voličov. Odbory vládny návrh označili za "podvod".



Švajčiarske dôchodky tvoria tri piliere: základný štátny dôchodok, povinný dôchodkový fond pre zamestnávateľov a zamestnancov a dobrovoľné doplatky do súkromných fondov a investícií. Nízke výnosy a rast dĺžky života spôsobili podľa vlády podfinancovanie druhého piliera a preto sa platby do povinných fondov mali zvýšiť.



Návrh "Pre budúcnosť našej prírody a našej krajiny" podporilo viacero organizácií na ochranu životného prostredia vrátane Pro Natura a BirdLife.



"Švajčiarsko má jednu z najvyšších úrovní ohrozených druhov a prostredí spomedzi európskych krajín v rámci OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu)," povedala Sarah Pearsonová Perret, riaditeľka Pro Natura.



Štúdia Európskej environmentálnej agentúry z roku 2020 ukazuje, že percentuálna rozloha chránených zón je vo Švajčiarsku najnižšie v Európe. Ochrane biodiverzity je venovaných len 13,4 percenta rozlohy krajiny, čo nie je dostatočné, uviedol minulý rok švajčiarsky federálny úrad pre životné prostredie (FOEN).



Švajčiarska federálna vláda každoročne investuje okolo 600 miliónov švajčiarskych frankov (633 miliónov eur) na ochranu biodiverzity. Podľa organizácií stojacimi za nedeľným referendom to však nestačí.