Švajčiarski voliči odmietli zníženie poplatku za verejnoprávne médiá
Ženeva 8. marca (TASR) - Švajčiarski voliči v nedeľu odmietli návrh na zníženie povinného koncesionárskeho poplatku za vysielanie, vyplýva z predbežných odhadov po referende. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Návrh odmietlo približne 62 percent voličov, čo jasne potvrdzuje argument, že verejnoprávne médiá financované z poplatkov podporujú demokratické hodnoty. Ide o výraznejšie odmietnutie, ako sa očakávalo, oznámil politický a komunikačný výskumný inštitút gfs.bern na televíznom kanáli SRF.
Stanica patrí mediálnej spoločnosti SRG, ktorá je financovaná z koncesionárskych poplatkov a má zákonný informačný mandát. Vysiela televízne a rozhlasové programy v štyroch národných jazykoch krajiny: nemčine, francúzštine, taliančine a rétorománčine.
Zástancovia zníženia chceli zredukovať povinný ročný poplatok za televíziu, rádio a internet z 335 švajčiarskych frankov (370 eur) na 200 frankov (221 eur). Strana s najväčšou voličskou základňou, pravicová populistická Švajčiarska ľudová strana (SVP), spolu s mládežníckou organizáciou stredopravicovej Slobodnej demokratickej strany (FDP) vyhlásili, že chcú zmierniť zaťaženie domácností a vytvoriť viac priestoru pre súkromných poskytovateľov.
V súlade s tým bola SRG vyzvaná, aby obmedzila svoje programy s cieľom vytvoriť priestor napríklad pre súkromné športové a zábavné ponuky. SRG a viac ako 1000 vysokoškolských profesorov však pred nedeľným hlasovaním argumentovalo, že silné verejnoprávne vysielanie je dôležité pre formovanie verejnej mienky, demokraciu a spoločenskú súdržnosť.
Bez ohľadu na výsledok referenda sa švajčiarska vláda už rozhodla znížiť koncesionársky poplatok do roku 2029 na 300 frankov (332 eur). Okrem toho bude od poplatku oslobodených viac spoločností.
V rámci plánovaného znižovania počtu zamestnancov po referende bude generálna riaditeľka SRG Susanne Willeová realizovať úsporné opatrenia, ktoré by mali do roku 2029 ušetriť približne 17 percent z rozpočtu verejnoprávnej televízie a rozhlasu vo výške 270 miliónov frankov (298,5 milióna eur). Zrušiť sa má približne 900 pracovných miest na plný úväzok.
