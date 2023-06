Švajčiarski voliči schválili zákon o klíme a vyššiu daň pre korporácie

Ženeva 18. júna (TASR) – Švajčiarski voliči sa v nedeľňajších referendách vyslovili za výrazné obmedzenie emisií skleníkových plynov. Podporili tiež vyššie dane pre nadnárodné spoločnosti, vyplýva z takmer úplných výsledkov sčítania, o ktorých informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AP.



Za zákon o ochrane klímy hlasovalo takmer 59 percent voličov. So zámerom vlády zaviesť od budúceho roka 15-percentnú minimálnu daň zo ziskov nadnárodných spoločností súhlasilo 79 percent Švajčiarov. Účasť dosiahla 42 percent.



Švajčiarsky parlament už klimatický zákon schválil. Pravicová konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP) ho však odmietla a zozbierala dostatok podpisov na referendum. Tvrdí, že spôsobí prudký rast cien. Podľa podporovateľov však pomôže riešiť následky klimatickej zmeny, ktoré sa prejavujú aj vo forme roztápania alpských ľadovcov.



Cieľom zákona je tzv. klimatická neutralita Švajčiarska do roku 2050. Aby ju krajina dosiahla, musí do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov o 75 percent v porovnaní s rokom 1990. Švajčiarska vláda plánuje finančne podporovať odklon od vykurovania fosílnymi palivami a chce tiež pomôcť firmám prejsť na technológie šetrné ku klíme. Na tento účel bude na obdobie desiatich rokov k dispozícii 3,2 miliardy švajčiarskych frankov (3,28 mld. eur).



Švajčiarsko stále dováža približne tri tretiny energie, ktorú spotrebuje. Napriek odporu ochrancov prírody sa v Alpách plánujú veľké parky so solárnymi panelmi, ako aj inštalácia ďalších veterných turbín.



V prípade zdaňovania nadnárodných spoločností ide o splnenie rozhodnutia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré už podporilo okolo 140 krajín. Švajčiarske kantóny majú sčasti výrazne nižšie daňové sadzby, preto sú pre korporácie atraktívne. Vyššími daňovými príjmami by mohli najviac získať Bazilej a Zug, kde sídlia veľké farmaceutické firmy a obchodné skupiny, píše DPA.