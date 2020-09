Švajčiari v referende rozhodnú o nákupe nových stíhačiek

Zürich 21. septembra (TASR) - Švajčiarsko, ktoré naposledy viedlo zahraničnú vojnu pred viac než 200 rokmi a nemá žiadnych rozpoznateľných nepriateľov, chce vynaložiť miliardy na nové bojové stíhacie lietadlá.



Obyvatelia budú o tomto kroku rozhodovať v referende, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. septembra, informovala v pondelok tlačová agentúra Reuters.



Mnohí sú však proti tejto myšlienke, tvrdiac, že neutrálna krajina nepotrebuje najmodernejšie stíhačky na obranu svojho alpského územia, ktoré prúdové lietadlo prekoná v priebehu desiatich minút.



Stíhacie lietadlá nemajú ani Írsko, Malta či Luxembursko, tvrdia švajčiarski odporcovia nákupu, podľa ktorých by tento plán, počítajúci s investíciou šiestich miliárd švajčiarskych frankov, bol plytvaním peňazí.



"Kto je naším nepriateľom? Kto napadne malú neutrálnu krajinu obklopenú členskými štátmi NATO?" pýta sa Priska Seilerová Grafová, poslankyňa parlamentu za ľavicovo orientovanú Sociálnodemokratickú stranu Švajčiarska (SP).



Ak voliči v záväznom referende nákup odobria, vláda sa bude musieť na budúci rok rozhodnúť medzi nákupom Eurofighteru (Airbus), Rafale (Dassault), F/A-18E/F Super Hornetu (Boeing) alebo F-35 Lightningu II (Lockheed Martin).



Nové lietadlá by tak nahradili starnúcu švajčiarsku letku tridsiatich stíhačiek typu F/A-18 Hornet, ktoré pôdu do výslužby v roku 2030.



Voliči pred šiestimi rokmi odmietli nákup gripenov zo Švédska. V roku 1989 dostal návrh na zrušenie celej švajčiarskej armády podporu 35 percent voličov.



Podľa prieskumnej agentúry GFS-Bern voliči teraz pravdepodobne modernizáciu vojenského letectva podporia.



Zákonodarca Thomas Hurter z pravicovej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP), ktorý je bývalým vojenskom pilotom, vyhlásil, že Švajčiarsko sa musí chrániť samo - bez toho, aby sa spoliehalo na iné krajiny.



"Nevieme, čo sa stane v nasledujúcich 50 rokoch. Aj v prípade požiaru domu musíte mať pripravený hasičský tím, inak už bude príliš neskoro," upozornil politik.