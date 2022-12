Švajčiarsko a Nemecko budú spolupracovať proti nezákonnej migrácii

Zürich 15. decembra (TASR) - Nemecko a Švajčiarsko sa dohodli na postupe proti nezákonnej migrácii. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na štvrtkové vydanie denníka Neue Zürcher Zeitung (NZZ).



"Dublinská dohoda by sa mala opäť dodržiavať, čo znamená, že žiadatelia o azyl budú presunutí tam, kde podali žiadosť o azyl," napísal NZZ. Vo Švajčiarsku si väčšina z nich žiadosť nepodala pravdepodobne preto, že v tejto krajine majú "slabú šancu" získať azyl, dodáva denník.



Švajčiarsko je podľa denníka v oblasti "domácich úloh" ďalej než Nemecko. Osoby, ktoré nemajú nárok na ochranu, sú odmietnuté a poslané naspäť. Robí sa to rýchlo, aby sa nepreťažoval azylový systém.



Na azyl vo Švajčiarsku má právo len nízke percento z osôb, ktoré prichádzajú z Nemecka. Úrady však majú problém so spracúvaním žiadostí, pretože žiadateľov je veľa a musia na výsledok čakať aj niekoľko mesiacov či rokov.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová a švajčiarska ministerka spravodlivosti Karin Kellerová-Sutterová sa v utorok dohodli na posilnení policajných kontrol na spoločných hraniciach. Spoločné hliadky budú aj vo vlakoch medzi Švajčiarskom a Nemeckom. Okrem toho sa zosilní boj proti prevádzačom.



"Otázky migrácie sa neriešia v rámci jedného štátu, ale na celoeurópskej úrovni," povedala Faeserová na spoločnej tlačovej konferencii. "Na urýchlenie vyhostenia osôb bez nároku na azyl je dôležitá úzka spolupráca," doplnila Kellerová-Sutterová. Cieľom je zabrániť, aby osoby, ktoré nepotrebujú ochranu, nezaťažovali švajčiarsky azylový systém.