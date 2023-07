Švajčiarsko a Rakúsko sa pridávajú k projektu protivzdušnej obrany

Bern 7. júla (TASR) - Vojensky neutrálne krajiny Švajčiarsko a Rakúsko prejavili záujem pripojiť sa k spoločnému európskemu systému protivzdušnej obrany Sky Shield, ktorý navrhlo Nemecko. Oficiálne vyhlásenie o zámere podpísali v piatok za svoje krajiny v Berne ministerky obrany Viola Amherdová zo Švajčiarska a Klaudia Tannerová z Rakúska, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Na stretnutie pricestoval z Berlína aj nemecký minister obrany Boris Pistorius. "Vojna na Ukrajine ukázala, že význam protivzdušnej obrany nemožno podceňovať," povedal.



Cieľom projektu s oficiálnym označením European Sky Shield Initiative (ESSI) je odstrániť nedostatky v protivzdušnej obrane NATO v Európe. Projekt sa začal v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá výrazne zmenila bezpečnostnú situáciu v Európe.



Medzi jeho slabé stránky patrí obrana proti balistickým strelám vo veľkých výškach, ako aj boj proti bezpilotným lietadlám a riadeným strelám. Nemecko sa preto snaží zakúpiť izraelský raketový systém dlhého dosahu Arrow 3.



Pristúpením Švajčiarska a Rakúska bude v projekte už celkovo 19 štátov. Obe krajiny tvrdia, že vstup do projektu neznamená odklon od ich politiky prísnej neutrality, hoci to značí intenzívnejšiu spoluprácu s európskymi členmi NATO. Ministerky spresnili, že spolupráca ich krajín sa zameria na výcvik, údržbu a logistiku.



Amherdová vyhlásila, že obe krajiny sa odvolali na svoju neutralitu aj v spresňujúcom vyhlásení, ktoré "výslovne vylučuje ich účasť alebo zapojenie sa do medzinárodných vojenských konfliktov".



Tannerová vstup do projektu označila za historický krok, ktorý signalizuje, že obe krajiny "sú pripravené spoločne posilniť protivzdušnú obranu v Európe".