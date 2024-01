Bern 15. januára (TASR) - Švajčiarsko a Ukrajina plánujú zorganizovať mierový summit za účasti svetových lídrov. Oznámili to v pondelok v švajčiarskom Berne prezidenti oboch krajín Volodymyr Zelenskyj a Viola Amherdová. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Termín podujatia ešte nie je známym, obe strany chcú okamžite začať s plánovaním. Pozvané budú podľa Zelenského všetky krajiny, ktoré podporujú územnú celistvosť Ukrajiny a naznačil, že Rusko pozvať neplánujú.



Cieľom je vytvoriť základné požiadavky pre mier, ktoré Kyjev zahrnul do desaťbodového plánu. Patrí medzi ne stiahnutie Ruska z celého územia Ukrajiny, potrestane ruských vojnových zločinov či reparácie, pripomína DPA.



Amherdová uviedla, že jej krajina chce podporovať mierový proces a do roku 2028 plánuje Kyjevu poskytnúť finančné prostriedky na obnovu. Zelenskyj sa na sociálnej sieti X švajčiarskej prezidentke poďakoval za úsilie pri príprave summitu, na ktorom tímy oboch krajín začnú pracovať v utorok.



Konferencia by sa konala vo formáte, ako vlaňajšie rokovania v Dánsku, v Saudskej Arábii a na Malte, či nedeľňajšie rokovania o mierovom pláne v Davose na úrovni poradcov pre národnú bezpečnosť. V tomto meste boli prítomní zástupcovia 83 krajín a medzinárodných organizácii, Čína však medzi nimi nebola.



Zelenskyj z Bernu odcestuje do Davosu, kde sa zúčastní na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF).