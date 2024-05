Švajčiarska armáda bude nacvičovať štart stíhačiek z diaľnice

Payerne 30. mája (TASR) – Švajčiarski vojenskí piloti absolvujú na budúci týždeň nácvik núdzových vzletov a pristátí stíhačiek na diaľnici. Oznámila to vo štvrtok švajčiarska armáda, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Armáda zdôvodnila toto cvičenie posilnením obranyschopnosti. Konštatovala, že v súčasnosti sú všetky prostriedky vzdušných síl sústredené na troch vojenských letiskách Payerne, Meiringen a Emmen. Vďaka tomu sú zraniteľné voči nepriateľským zbraňovým systémom ďalekého dosahu.



"Aby sa toto riziko minimalizovalo, letectvo sa okrem iného spolieha na decentralizáciu ako pasívne opatrenie protivzdušnej obrany," uviedla armáda v tlačovej správe.



Decentralizácia znamená schopnosť rozmiestniť jednotky a materiál po celej krajine vo veľmi krátkom čase. Ak je to možné, letectvo musí byť schopné využívať svoje prostriedky aj z decentralizovaných, prípadne dočasných miest.



Cvičenie sa uskutoční 5. júna a zúčastní sa na ňom pravdepodobne osem stíhačiek F/A-18. Za týmto účelom bude diaľnica A1 medzi mestami Avenches a Payerne južne od jazera Neuchâtel uzavretá od večera 4. júna na maximálne 36 hodín. Vzlety a pristátia bude naživo vysielať verejnoprávna televízia SRF.



Švajčiarski armádni piloti pristávali so stíhačkami na diaľnici naposledy v roku 1991 v kantóne Ticino.