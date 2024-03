Švajčiarsko bude súdiť strýka sýrskeho prezidenta za vojnové zločiny

Ženeva 12. marca (TASR) - Rifaat Asad, strýko sýrskeho prezidenta Bašára Asada, sa bude pred švajčiarskym súdom zodpovedať z obvinení z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Švajčiarska generálna prokuratúra v utorkovom vyhlásení uviedla, že Rifaat Asad je obžalovaný z nariaďovania vrážd, mučenia, krutého zaobchádzania a prípadov nezákonného zadržiavania, ku ktorým došlo v Sýrii vo februári 1982 - počas ozbrojeného konfliktu medzi sýrskymi ozbrojenými silami a islamistickou opozíciou.



Súdne pojednávanie sa bude konať v meste Bellinzona na juhu Švajčiarska. Prokuratúra však presný začiatok procesu neuviedla, píše AP.



Žalobu na Asada podala v roku 2013 mimovládna organizácia TRIAL International, ktorá sa usiluje o potrestanie páchateľov medzinárodných trestných činov. Trestné stíhanie vo Švajčiarsku bolo spustené na základe princípu medzinárodnej jurisdikcie, ktorú niektoré krajiny využívajú na stíhanie údajných zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a genocídy bez ohľadu na to, kde boli spáchané, vysvetľuje AFP.



Rifaat Asad (86) je mladším bratom sýrskeho exprezidenta Háfiza Asada, ktorý bol pri moci od roku 1970 do svojej smrti v roku 2000. Je strýkom súčasnej hlavy štátu Bašara Asada, ktorý sa moci ujal po smrti svojho otca Háfiza.



Generál Rifaat bol veliteľom pozemných operácii sýrskej armády počas masakry v severosýrskom meste Hamá v roku 1982. Tú nariadil vtedajší prezident Háfiz Asad v úsilí potlačiť povstanie islamistov z tzv. Moslimského bratstva. O život vtedy prišli tisíce ľudí.



V roku 1984 sa Rifaat Asad neúspešne pokúsil o zosadenie svojho brata a následne žil až do roku 2021 v exile vo Francúzsku. Tam bol odsúdený na štyri roky väzenia za spreneveru verejných financií a pranie špinavých peňazí a vybudovanie rozsiahleho portfólia nehnuteľností vo Francúzsku za pomoci nelegálne nadobudnutých financií.



Odvolací súd v septembri 2022 tento rozsudok potvrdil. Francúzske úrady Rifaatovi skonfiškovali množstvo nehnuteľností, ktoré v tejto krajine vlastnil.